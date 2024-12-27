一周9宗紅潮　5宗未消退包括維港紅潮　漁護署暫沒接魚類死亡報告

政府跨部門紅潮工作小組今日（27日）公布，過去一周在本港水域發現9宗紅潮。除了后海灣和馬灣東灣泳灘等偏遠地區外，連維多利亞港也有發現紅潮，當中5宗紅潮未消退，包括維港及后海灣紅潮。漁護署指，紅潮由藻類組成，雖然該藻類可產生泡沫，或會影響魚類，但至今無收到相關的魚類死亡報告。



首3宗紅潮由康文署人員本月21日在荃灣麗都灣泳灘及更生灣泳灘、近水灣泳灘和汀九灣泳灘發現。本月23日，公眾和海事處人員分別在后海灣和大欖涌發現共兩宗紅潮；本月26日，康文署人員分別在馬灣東灣泳灘和長洲觀音灣泳灘發現多兩宗紅潮。今日，漁護署人員又分別在維多利亞港和大白灣發現共兩宗紅潮。

后海灣、大欖涌、長洲觀音灣泳灘、維多利亞港和大白灣的紅潮目前仍未消退，其餘4宗紅潮則已消退，迄今並無收到相關的魚類死亡報告。

小組發言人指，長洲觀音灣泳灘和大白灣的紅潮由常見於本港水域及不含毒素的夜光藻組成，另外7宗紅潮則由常見於本港水域的球形棕囊藻組成。外國文獻指該藻類可產生泡沫，或會影響魚類。漁護署已提醒馬灣及長沙灣魚類養殖區養魚戶留意魚排情況，並適時增氧。

紅潮的出現為自然現象，漁護署實施的浮游植物監測計劃會主動監測紅潮出現的情況，以減低對本地海魚養殖業及市民可能造成的影響。