紅潮一周錄10宗　淺水灣等泳灘未消退　林海峰fb宣布游水臨時取消

政府跨部門紅潮工作小組昨日（26日）公布，過去一周在本港水域發現10宗紅潮，當中南灣泳灘、淺水灣泳灘、赤柱灣、淺水灣和清水灣至大廟灣的紅潮目前仍未消退，其餘5宗紅潮已經消退，迄今並無收到相關的魚類死亡報告。



藝人林海峰在今早（27日）亦遇到紅潮，並在Facebook發表帖文指，「遇上不可抗力（紅潮）宣佈臨時取消（游水）」。



藝人林海峰在今早亦遇到紅潮，並在Facebook發表帖文指，「遇上不可抗力（紅潮）宣佈臨時取消（游水）」。（林海峰@fb）

政府跨部門紅潮工作小組表示，首宗紅潮由康文署人員於本月21日在西貢銀線灣泳灘發。康文署人員在同月24日，亦分別在香港島南灣泳灘、龜背灣泳灘、石澳泳灘、淺水灣泳灘和深水灣泳灘發現共5宗紅潮。同日，海事處人員分別在赤柱灣和淺水灣發現共兩宗紅潮。

藝人林海峰在今早亦遇到紅潮，並在Facebook發表帖文指，「遇上不可抗力（紅潮）宣佈臨時取消（游水）」。（資料圖片）

此外，公眾亦分別在香港東面水域（近橫洲及火石洲）和清水灣至大廟灣發現共兩宗紅潮。現時南灣泳灘、淺水灣泳灘、赤柱灣、淺水灣和清水灣至大廟灣的紅潮目前仍未消退，藝人林海峰在今早亦遇到紅潮，並在Facebook發表帖文指，「遇上不可抗力（紅潮）宣佈臨時取消（游水）」。至於其餘五宗紅潮已經消退，迄今並無收到相關的魚類死亡報告。

漁農自然護理署（漁護署）已提醒麻南笏、滘西、雞籠灣、大頭洲、糧船灣、吊杉灣、布袋澳、蘆荻灣、索罟灣、蒲台及東龍洲魚類養殖區養魚戶留意魚排情況，並適時增氧。

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