紅潮藍眼淚．多圖｜西貢大廟灣岸邊現藍光　夜光藻集結將軍澳岸邊

撰文：倪清江
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過去一周在本港水域發現10宗紅潮，大部份未消退，由於是由夜光藻組成，晚上海水拍岸時出現「藍眼淚」現象，近日吸引一批市民前往「追淚」，拍下螢光藍色海浪美景。

這一輪紅潮主要在南區泳灘發現，西貢清水灣至大廟灣都仍持續，將軍澳岸邊近日也有紅潮集結。

根據漁農自然護理署資料，4月19日至26一周內，在本港水域發現10宗紅潮，涉及西貢銀線灣，其後康文署也在港島南灣泳灘、龜背灣泳灘、石澳泳灘、淺水灣泳灘和深水灣泳灘發現共五宗紅潮，同日海事處人員分別在赤柱灣和淺水灣發現共兩宗紅潮；公眾亦分別在香港東面水域（近橫洲及火石洲）和清水灣至大廟灣各發現一宗紅潮。

目前除了南灣泳灘、淺水灣泳灘、赤柱灣、淺水灣和清水灣至大廟灣的紅潮目前仍未消退，其餘五宗紅潮已經消退，迄今並無收到相關的魚類死亡報告。

將軍澳海域近一周都有紅潮出現，昨晚（27日）在海濱公園近岸和清水灣半島對出內灣都有發現紅潮集結。

這輪紅潮均由常見於本港水域及不含毒素的夜光藻組成，到晚上當海浪拍岸時，產生螢光藍光，故吸引一些市民前往觀看，有人甚至開Facebook專頁「藍眼淚」

最近內地小紅書也有用戶介紹到香港看「藍眼淚」；內地福建平潭縣及台灣馬祖地區都是觀賞的主要地方，每年吸引不少人在春季前往觀看。

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