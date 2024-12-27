地契續期｜3地段獲自動續期50年　毋須補地價　九龍佔一港島佔二

地政總署今日（27日）根據《政府租契續期條例》刊登第二份「續期公告」，按照《條例》給予六年通知的要求，涵蓋2031年內到期而沒有續期權利的「一般用途地契」，涉及三個地段的地契全部獲得續期五十年。地政總署指，按《條例》獲得續期的地契，包括今次三個地段的地契，無須補地價，只須每年繳納相當於有關土地應課差餉租值百分之三的地租。涉及的三個地段包括一個位於九龍及兩個位於香港島的地段，該三個地段的地契主要為住宅用途。



地政總署今日（27日）根據《政府租契續期條例》刊登第二份「續期公告」。（資料圖片/林若勤攝）

地政總署稱，透過上述「續期公告」宣布獲續期的地契，其原有產權負擔、權益及權利（例如按揭）將自動過渡至續期的年期而不受影響，業權人無須辦理任何手續，亦不需與政府簽立續期文件或重新辦理按揭。地政總署已向相關的業主或業主立案法團發信，通知他們有關續期的安排。

發展局稱「續期免簽約」安排提升業權人和投資者對物業市場信心

發展局則表示，《條例》下「續期免簽約」的安排為地契續期提供確定性，提升業權人和投資者對物業市場的信心，便民利商，獲得社會各界高度支持。有關機制亦體現「一國兩制」實踐行穩致遠，為香港長期繁榮穩定提供堅實保障。