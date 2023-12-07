地契續期｜地契到期前6年自動續契　發展局：國家安全列考慮因素

香港回歸後不少土地面臨需要續期的問題，當局曾表明，不少土地契約會在2025年起陸續到期。發展局今日（7日）向立法會提交文件透露，當局擬就《政府租契續期條例》修例，將賦權政府以刊憲形式，在地契到期前6年，以「負面清單」方式，公布不獲續期的地契，其餘地契則會自動續契50年，公布時間較半年前的建議多一倍。

發展局發言人表示，「負面清單」中上榜的地契，主要是嚴重違契但屢勸不改的個案，但強調執管和續契可以分開處理，當局可透過釘契進行執管。當局又提到，國家安全亦涉及重大公眾利益，當局亦會考慮不為違反國家安全的土地續契，「如果係涉及國家安全嘅考慮，我相信都唔係純粹係地政總署可以處理得到，都要有其他部門嘅協助」，但未有交代會否邀請國安公署介入。



當局計劃在每批到期地契限期日不少於6年，刊憲宣布是否續期。（資料圖片）

根據發展局提交的立法會文件透露，當局建議把刊登續期公告的時間，由半年前建議的地契到期日前不少於3年，延長至地契到期前不少於6年，強調最新建議是回應早前諮詢所收集到的建議，可以增加確定性。

文件又透露，由2025年6月至2047年6月29日，約2,400個地段的地契將會到期；至2047年6月30日當天，約有30萬個地段的地契同日到期，涉及逾150萬位業權人。

發展局發言人表示，最早一批在2025年6月便會到期，而在2030年前到期的地契約有300份，大部份位於港島和九龍區，特別是界限街以南，並不涉及新界土地，故相信並不會有嚴重違契情況，「呢個300個地段獲續期嘅機會係相當之高。」當局又透露，西區寶翠園的地契將於2030年到期，是未來會到期之中較大型的屋苑，其餘則是中小型樓宇。

薄扶林寶翠園。（資料圖片／翁鈺輝攝）

發展局發言人表示，《政府租契續期條例》修例後，主要會涵蓋住宅、商業和工業用地，即一般地契均會受惠於新例，惟特殊用途的地契，包括社福、教育機構等用地則不受惠於新例，當局將會繼續按現行做法，視乎當時批地的條款是否仍然合適。

當局將以原狀過渡安排，為涉及地契續期50年，惟擬議修例草案訂明，當局將會在續期條款上，加入3條新條款，以增加政府執管權，包括「進入及巡查的權力」、「須遵從《城市規劃條例》和《建築物條例》」，以及「違契時可重收部份地段，以保障無違契的業權人。」

當局將採用「負面清單」方式，即續期公告不會逐一列出獲續期的地契，只有不獲續期的地契才會在「不予續期列表」中逐一列出，涉及的業主可以就有關決定提出上訴。發展局發言人解釋，若有嚴重違契、屢勸不改的業主，當局有機會不為其續契，但認為相關情況較少，而清單亦不會列明拒絕續期的原因，但若單位涉及嚴重違契，則已被釘契，可透過查冊了解情況。

香港回歸後不少土地面臨需要續期的問題，政府擬立法精簡地契續期，並以刊憲形式宣佈是否續期50年。(資料圖片)

發展局：如涉重大公眾利益 或不獲續期

被問到會否在地契增加國安條款。發展局發言人出席簡報會時表示，涉及重大公眾利益的地契，有機會因不同情況不獲續期，主要涉及嚴重違契而屢勸不改的個案，但強調國家安全亦是公眾利益，「如果有需要，我哋一定會將國家安全作為其中一個考慮續唔續契」，「強調土地契約性質是規管土地用途和發展規模，「好多時規管嘅嘢係從土地出發」，並承諾當局不會「彈弓手」，在宣布續期後，不會以涉及國家安全而取消續契，而國安法亦能處理房地產問題，「如果係刑事罪行，係咪應該用國安法呢？係咪更加適宜、更加有效？」

紅山半島僭建和霸佔官地成為社會焦點，被問到發展局會否透過拒絕續契手段處理，發展局發言人則表示，「執管行動其實係可以同續契分開嚟睇，雖然我續咗佢個地契，但係佢真係有違契嘅行動，我哋就會用執管嘅行動去處理。」