2047地契續期｜政府拒納議員建議訂明地政署長有完全酌情權

本港將約有30萬個地段的地契於2047年6月30日到期，政府建議訂立法例以定期刊憲形式分批為地契續期，並以「負面清單」形式列出不獲續期地契。立法會相關法案委員會今日（2日）開會，有議員建議將「政府可完全酌情決定為租契續期」的有關字眼，訂明於草案，但當局詢律政司後，認為毋須作此做法。



政府建議訂立法例以定期刊憲形式分批為地契續期（資料圖片）

發展局常任秘書長（規劃及地政）何珮玲解釋，法律意見認為地政總署署長作為政府土地代理人，已有權可完全酌情決定為租契續期，相關權力基礎已在《基本法》及土地政策上賦予，法庭過往判例中，亦認同署長有完全酌情決定權，對政府租契或其他土地文書事宜作決定，包括是否續期，因此無需要透過草案另行賦權。

她續稱，今次的草案為精簡地契續期方式，法律意見認為地政總署署長為租契續期的原有酌情權，不受草案影響或削弱。她重申，基於多重考慮，當局不建議訂明相關字眼，以免對日後的法律情況造成不確定性。

本身是律師、選委界議員簡慧敏引述過往一宗案例中，法院判詞提到，當局訂明地政總署署長的權力會較好，不明白為何不在草案中列明。何珮玲重申，法庭對地政總署署長在處理政府土地事宜時，很大部分情況都會接受，署長可行使相關的酌情權、及作為業主的權力。