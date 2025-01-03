啟德體育園｜港澳5萬座位新表演場比併　主場館熱狗餐可澳門價？

造價逾8,000萬元的澳門戶外表演區在半年內落成，面積相等於13個標準足球場，與啟德體育園主場館同樣可容納約5萬名觀眾，更在上月底搶先舉行演唱會進行壓力測試。文體旅局局長羅淑佩早前表示，樂見兩地良性競爭，認為可鞭策當局的工作。不過澳門戶外表演區與啟德體育園主場館，究竟有何分別？



雖然啟德體育園主場館興建時間較長、耗資更高，但用途更廣泛，可全天候舉行演唱會及運動賽事，場內並設有性別友善廁所及飲水機，且地理位置優越，可乘坐屯馬線前往各區。至於澳門戶外表演區的功能單一，也不宜天氣惡劣期間舉辦活動。



《香港01》記者上月底直擊澳門戶外表演區發現，場內小食亭提供的食物款式豐富，定價合理，例如熱狗配汽水套餐只售25澳門元（約24.3元）。尚未啟用的啟德體育園主場館，物價為焦點之一，而去年11月中園內青年運動場舉行第二場測試賽時，小賣部熱狗配汽水套餐售80元，貴澳門3.3倍。



啟德體育園可舉行大型演唱會、頂級足球及欖球賽事

近年港澳兩地分別興建大型場地舉辦各種盛事，例如香港佔地約28公頃的啟德體育園，由2019年4月開始動工，整個計劃耗資319億港元。其中面積最大的主場館前後耗時近6年落成，並將下周日（4日）舉行香港大專體育協會欖球比賽，作為首場體育項目壓力測試，又在本月18日，首次舉辦演唱會活動進行壓力測試。

啟德體育園主場館最高可容納5萬名觀眾，設有草坪系統、可開合的上蓋、可轉換的舞台位置與座位配置等，即無論任何天氣都可舉行大型演唱會、頂級的足球和欖球賽事。

澳門為打造「演藝之都」半年建成澳門戶外表演區

澳門政府為了打造「演藝之都」，去年8月於澳門葡京人旁的閒置土地，興建澳門戶外表演區，並在同年11月中下旬落成。該場地耗資逾8,000萬元，同樣能容納5萬名觀眾，佔地面積達9.4萬平方米，相等約13個標準足球場，或約半個維多利亞公園。

澳門戶外表演區設有多個移動式功能房間，包括洗手間、活動團隊辦公室及休息室等；觀眾區兩旁則設有6座看台觀眾席，地面空間可根據舞台設計放置座椅。

澳門戶外表演區去年12.28搶先舉行預熱演唱會壓力測試

澳門文化局去年12月28日在澳門戶外表演區舉行首個預熱演唱會，邀請了30多名中港澳及韓國藝人獻唱，包括張敬軒、張智霖、周柏豪等，期望可宣傳澳門新表演場地，並透過演唱會對外宣揚澳門「演藝之都」的美譽，有1.5萬名觀眾入場。

《香港01》記者當日到場直擊，發現演唱會只開放兩座最接近舞台的看台觀眾席，目測地面空間則只佔用約三分一，從場地的盡頭看向舞台，巨型螢幕也顯得渺小，因此若全部空間擺滿座椅，恐怕可容納超過5萬人。惟當晚氣溫僅約攝氏14度，寒風偶爾掠過，不少觀眾即使身穿羽絨仍感到「好凍」。

咖哩魚蛋或燒賣25元10粒 澳門市民︰呢啲場算合理

設施方面，澳門戶外表演區入口附近設有6個小食亭，提供多款港式、葡式及西式美食，部份小食亭的定價合理，例如熱狗配汽水餐售25元（折合約24.3港元）、咖哩魚蛋或燒賣售25元10粒等，吸引大批觀眾排隊購買。不過也有小食亭的定價較高，例如同樣的熱狗配汽水餐則索價50元。

澳門觀眾洪先生當晚在開場前購買25元10粒魚蛋充飢。他便建議部份小食亭可移往觀眾席後方的空地。被問到定價是否合理，他則說︰「OK啦，喺呢啲場算合理嘅。」

此外，現場並設有約28個移動式洗手間，當中女廁所佔的比例較高，分別放置在入口及觀眾席後方，目測環境潔淨並無異味。

離場提供免費接駁巴士 限時內入閘坐輕軌免費

至於交通方面，澳門政府推出多項措施疏導人流，例如若乘客在當晚9時至11時期間，在東亞運站和路氹東站入閘可免費乘坐至任何站點；場外亦提供免費接駁巴士前往關閘及亞馬喇前地。由於澳門戶外表演區並無停車場，自駕的觀眾只能停泊在附近的賭場。

而記者當日由東亞運輕軌站步行至戶外表演區步，需時約10分鐘，秩序大致暢順。離場時則乘坐前往關閘的免費接駁巴士，沿途指示清晰，大批警員維持秩序，同時或因部份觀眾放棄觀賞「大合唱」環節，選擇提早離場，因此巴士站排隊人數不多，約半小時便抵達關閘，對內地旅客而言相當便利。

熱狗配汽水套餐香港售$80 貴澳門3.2倍

啟德體育園主場館尚未開始營運，未知物價如何。不過去年11月中園內青年運動場舉行的第二場測試賽時，小賣部燒賣售40元10粒、熱狗配汽水套餐售80元。換言之，若比較熱狗配汽水套餐，啟德體育園定價遠高於澳門戶外表演區，其中燒賣貴1.6倍、熱狗配汽水套餐更貴3.3倍。

啟德體育園設性別友善廁所 地理及交通便利

不過啟德體育園也有獨特的優勢，例如設有性別友善廁所，並提供多部附帶紙杯的飲水機。另外啟德體育園位處香港的中心地帶，觀眾步行至屯馬綫啟德站及宋皇臺站，需時約10至15分鐘，但相比澳門輕軌綫路主要覆蓋氹仔及路環，港鐵則可抵達本港大部份地區。

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羅淑佩認為屬良性競爭︰鞭策我哋更加努力

港澳兩地幾乎同時落成容納5萬人的表演場地，究竟會否構成競爭關係？新任文體旅局局長羅淑佩早前在記者會回應指，澳門戶外表演區為露天場地，而香港的啟德體育園則可解決香港大球場無蓋的問題，可全天候舉辦活動。「我哋同澳門可以喺一程多站上面相互合作，有良性競爭係好事嚟，可以鞭策我哋更加努力囉。」