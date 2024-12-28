直擊澳門5萬人戶外表演區　觀眾讚半年落成效率高　港澳各擅勝場

正當啟德體育園設施陸續落成之際，造價逾8,000萬元的澳門戶外表演區亦在短短半年落成，與啟德體育園主場館同樣可容納最多5萬名觀眾，港澳兩地的表演場地或會構成競爭關係。澳門戶外表演區於今晚（28日）首次啟用，並舉行「澳門戶外表演區預熱演唱會」。有觀眾讚揚澳門當局效率高，僅花半年建成表演場地，認為新場地可欣賞美麗的賭場景色，又能遠離民居。



澳門政府在今晚打頭炮舉行「澳門戶外表演區預熱演唱會」。（歐陽德浩攝）

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澳門當局冀新表演場地可宣揚「演藝之都」美譽

造價逾8,000萬元的澳門戶外表演區落成，澳門政府在今晚打頭炮舉行「澳門戶外表演區預熱演唱會」，並邀請了30多名中港澳及南韓的明星獻唱，包括張敬軒、張智霖、周柏豪等，期望可宣傳澳門新表演場地，並透過演唱會對外宣揚澳門「演藝之都」的美譽。

澳門居民洪先生與女兒一同觀賞演唱會，他讚揚當局效率高，僅花半年建成表演場地。他建議若條件許可，可增設更多洗手間，飲食區亦可移往更貼近觀眾席的空地，但他相信未來將會陸續改善，「始終今日第一場，都唔可以期待所有嘢一步到位。」

洪先生偶爾到香港觀看演唱會，認為兩地的表演場地各有優點，例如香港的中環海濱活動空間毗鄰海邊，氣氛環境好，而澳門的新場地可欣賞美麗的賭場景色，又遠離民居，不會影響居民的作息。

洪先生讚揚當局效率高，僅花半年建成表演場地。（歐陽德浩攝）

洪先生讚揚當局效率高，僅花半年建成表演場地。（歐陽德浩攝）

有觀眾不解新場地無其他用途卻花逾8000萬元

不過也有觀眾感到不滿，譚小姐表示新場地只是一片空地，沒有其他用途，感覺就像低配版灣仔修頓球場，質疑為何改建空地花費逾8,000萬元，認為浪費納稅人的血汗錢。記者提到數千萬元工程並不算昂貴，她則說「你起間茅屋同起間別墅係唔同嘛。」

澳門戶外表演區無停車場 只能到附近賭場泊車

譚小姐亦指，新場地不設停車場，她只能停泊在周末免費的上葡京賭場。她又指，若選擇乘坐巴士到現場，需要步行約10分鐘才抵達，對長者尤其不便。