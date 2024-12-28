澳門戶外表演區首演　張智霖讚燈光專業　張敬軒形容配套更勝美加

首次啟用的澳門戶外表演區於今晚（28日）舉行「澳門戶外表演區預熱演唱會」，表演者都對新場地讚不絕口。首位登場的張智霖讚燈光及音響等設備非常專業，期望以後有機會再到澳門表演：「陣間又可以去睇奧蘇利雲，即係好多嘢做呀。」壓軸登場的張敬軒認為，香港的表演場地部份不會為了演唱會提供昂貴聲樂裝置，但在體育及會議展覽較有優勢。



澳門政府在今晚打頭炮舉行「澳門戶外表演區預熱演唱會」，首位登場的張智霖讚燈光及音響等設備非常專業，期望有機會再到澳門表演。（歐陽德浩攝）

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澳門當局冀新表演場地可宣揚「演藝之都」美譽

造價逾8,000萬元的澳門戶外表演區落成，澳門政府在今晚打頭炮舉行「澳門戶外表演區預熱演唱會」，並邀請了30多名中港澳及南韓的明星獻唱，包括張敬軒、張智霖、周柏豪等，期望可宣傳澳門新表演場地，並透過演唱會對外宣揚澳門「演藝之都」的美譽。

張智霖成新場地首位表演者：榮幸及有成就感

率先登場的張智霖獻唱《歲月如歌》及《祝君好》共兩首歌曲。他對於能夠成為新場地首位表演歌手，認為感到榮幸及獲得成就感。「（新場地）會更加Free啲，同埋就Connect到大自然，有風就有風，好好太陽就好好太陽。你會係多啲不確定因素，」

冀日後再到澳門表演 張智霖：陣間可以去睇奧蘇利雲

張智霖並讚揚燈光及音響等設備非常專業，期望以後有機會再到澳門表演。「陣間又可以去睇奧蘇利雲，即係好多嘢做呀，又可以食下嘢，我覺得係好正。」

張智霖讚揚燈光及音響等設備非常專業，期望以後有機會再到澳門表演。（歐陽德浩攝）

張敬軒：去一轉美國加拿大都未必有咁好配套

壓軸出場的張敬軒獻唱《櫻花樹下》等3首歌曲，他表示觀察到澳門政府投入大量資源建設表演場地，甚至酒店及娛樂場更投放國際級資源。他認為與美國及加拿大相比，澳門場地的配套更為優勝，相信來自世界各地的旅客，都會享受在澳門觀看演唱會。

「我覺得對於我哋尤其喺香港澳門甚至乎內地發展嘅歌手，我覺得係好好、好奢侈，因為好多配套其實真係我哋去完一轉美國加拿大，都未必有咁好嘅配套。」

張敬軒認為香港表演場地優勢在於體育及會展

至於對比香港方面，張敬軒認為香港的表演場地在體育及會議展覽較有優勢。他解釋，除了紅館及新落成的啟德體育園外，其他場地不會為了演唱會提供昂貴的聲樂裝置。

張敬軒並指，昨日綵排期間繞場一周視察環境，認為澳門戶外表演區特別適合樂隊表演。他期望將來可帶同優秀的樂隊，甚至與澳門的管弦樂團或中樂團合作，再在澳門演出。