趙薇稱「多年前」已與黃有龍離婚　港交所披露仍有「配偶權益」

內地影星趙薇丈夫黃有龍，遭一間公司入稟香港高等法院追討7.53億元欠款，趙薇12月28日在微博發文稱，與黃有龍「多年前」已正式離婚。不過截至12月30日，黃有龍為大股東的本港上市公司「順龍控股」（0361），於港交所披露易的權益披露，仍指趙薇擁有黃有龍的「配偶權益」，與「多年前」離婚之說有矛盾。

上市公司需申報配偶權益，中國恒大公告改稱許家印妻子丁玉梅為獨立第三方，揭示二人已離婚。



內地影星趙薇12月28日發文稱，多年前已正式與黃有龍離婚，她們的婚姻關系在法律上早已解除。（趙薇微博）

趙薇官宣後 仍有黃有龍股份配偶權益

黃有龍是「順龍控股」的大股東，擁有67.5%股份，全部抵押至中國華融資產，其中有逾八成、即順龍控股已發行55%股權已於2024年1月被接管，但上市公司仍要申報黃有龍的權益。

截至12月30日，黃有龍為大股東的本港上市公司「順龍控股」（0361），於港交所披露易的權益披露，仍指趙薇擁有黃有龍的「配偶權益」。

截至2024年12月30日，趙薇仍擁有黃有龍順龍控股股份的配偶權益。（港交所披露易）

中期業績：趙薇女士為黃有龍先生的配偶

而根據2024年8月23日順龍控股發布的中期業績，報告指：「趙薇女士為黃有龍先生的配偶。因此，趙薇女士被視作黃有龍先生說擁有權益之股份之權益。」

換言之，上市公司公告，與趙薇微博所稱的「多年前」已離婚說法，有矛盾。

《香港01》正向順龍控股查詢二人關係、有無變動申報。

2015年6月3日，趙薇在洛杉磯荷里活星光大道留手印，丈夫黃有龍陪同。（中新社 / 視覺中國）

中國恒大公告改稱許家印妻子丁玉梅為獨立第三方

上市公司需申報配偶權益。中國恒大 （03333） 旗下恒大汽車 （00708） 於2023年8月公布一連串資本動作，包括引入阿聯酋新能源汽車品牌NWTN紐頓集團新資金，恒大同時將恒大汽車欠下的部分債務轉換為股份。

中國恒大及恒大汽車於公告中，改稱許家印妻子丁玉梅為「獨立於本公司及其關連人士的第三方」。丁玉梅原先一直以配偶權益, 被視為持有許家印於中國恒大及恒大汽車股權。

2018年，許家印與太太丁玉梅，回河南鄉下探親。（中國恒大官網圖片）

黃有龍屢遭入稟追欠款逾10億元

12月24日，智擇創投有限公司入稟高等法院，指黃有龍拖欠擇創投有限公司的本金和利息約7.53億元。原告追討該筆欠款外，亦要求黃支付入稟至還款期間的利息，以及相關訟費。

資料顯示，原告智擇創投有限公司，是佳擇國際有限公司的全資附屬公司；佳擇國際有限公司，則是中國華融國際控股有限公司的全資附屬公司。

早前亦有報道指，黃有龍曾涉租用荃灣皇璧一複式單位和六個車位後，拖欠租金和雜費，於2023年被單位業主入稟追討約280萬元。另黃於2022年1月，遭一間財務公司追討欠款和利息逾3億元。

黃有龍趙薇夫婦，原持有荃灣豪宅皇璧，市值逾億元。（資料圖片 / 余俊亮攝）