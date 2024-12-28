趙薇今宣布離婚多年　「前夫」黃有龍本周初被指欠債7.53億遭入稟

內地影星趙薇丈夫黃有龍被指拖欠一間公司約7.53億元，該公司本周一(23日)入稟香港高等法院，向黃有龍追討欠款。事隔5日，趙薇今日（28日）發文稱，「我多年前已正式與黃先生離婚，我們的婚姻關系在法律上早已解除。」文中又稱，任何關於黃有龍的事件、言論或新聞報道都與她無關，並懇請各方承認這些事實，避免將她捲入虛假的關聯或無根據的報道。



內地影星趙薇今日（28日）發文稱，多年前已正式與黃有龍離婚，她們的婚姻關系在法律上早已解除。（趙薇微博）

趙薇與丈夫黃有龍。（VCG）

趙薇同商人黃有龍在2008年結婚並有一名漂亮的女兒。(趙薇@微博)

黃有龍趙薇夫婦，原持有荃灣豪宅皇璧，市值逾億元。（資料圖片 / 余俊亮攝）

趙薇昔日照片（CFP）

趙薇昔日照片（CFP）

趙薇昔日照片（CFP）

趙薇昔日照片（CFP）

趙薇行蹤成謎。(微博圖片)

本周一，智擇創投有限公司入稟指，黃有龍拖欠擇創投有限公司的本金和利息約7.53億元。原告追討該筆欠款外，亦要求黃支付入稟至還款期間的利息，以及相關訟費。

資料顯示，原告智擇創投有限公司，是佳擇國際有限公司的全資附屬公司；佳擇國際有限公司，則是中國華融國際控股有限公司的全資附屬公司。

此外，早前亦有報道指，黃有龍曾涉租用荃灣皇璧一複式單位和6個車位後，拖欠租金和雜費，於2023年被單位業主入稟追討約280萬元。另黃於2022年1月，遭一間財務公司追討欠款和利息逾3億元。

案件編號：HCA2551/2024