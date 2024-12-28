趙薇今宣布離婚多年 「前夫」黃有龍本周初被指欠債7.53億遭入稟
撰文：石國威
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內地影星趙薇丈夫黃有龍被指拖欠一間公司約7.53億元，該公司本周一(23日)入稟香港高等法院，向黃有龍追討欠款。事隔5日，趙薇今日（28日）發文稱，「我多年前已正式與黃先生離婚，我們的婚姻關系在法律上早已解除。」文中又稱，任何關於黃有龍的事件、言論或新聞報道都與她無關，並懇請各方承認這些事實，避免將她捲入虛假的關聯或無根據的報道。
本周一，智擇創投有限公司入稟指，黃有龍拖欠擇創投有限公司的本金和利息約7.53億元。原告追討該筆欠款外，亦要求黃支付入稟至還款期間的利息，以及相關訟費。
資料顯示，原告智擇創投有限公司，是佳擇國際有限公司的全資附屬公司；佳擇國際有限公司，則是中國華融國際控股有限公司的全資附屬公司。
此外，早前亦有報道指，黃有龍曾涉租用荃灣皇璧一複式單位和6個車位後，拖欠租金和雜費，於2023年被單位業主入稟追討約280萬元。另黃於2022年1月，遭一間財務公司追討欠款和利息逾3億元。
案件編號：HCA2551/2024
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