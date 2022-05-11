趙薇丈夫黃有龍疑淡出法國酒莊　接手人20出頭　報住夫婦荃灣豪宅

內地影星趙薇去年傳出被官方封殺，其丈夫、新加坡商人黃有龍更被追近六億元債務，夫婦行蹤成謎。黃氏夫婦持有的四間法國酒莊今年出現變動。黃有龍今年1月辭去兩間酒莊的管理人，以及兩間持酒莊股份的公司職務，疑將酒莊交「親信」打理，淡出生意。

接手生意的「親信」同樣姓黃，身份未明，年紀亦只是20出頭，但報住地址是黃氏夫婦去年離奇轉名、市值逾億元的荃灣皇壁複式單位。



趙薇於2009年與商人黃有龍結婚，婚後買入多個法國酒莊。（微博圖片）

趙薇的商人丈夫黃有龍近年有不少財務糾紛，去年6月被財務公司入稟高等法院，追討借貸的本金和利息近三億元，今年1月再被另一間財務公司入稟追債三億元。

黃有龍的CG Pay Hong Kong Limited去年12月底，向公司註冊處遞交撤銷註冊申請；另一公司Live Energy Group Limited於今年2月亦告解散。與此同時，黃有龍亦辭去法國酒莊的職務，疑淡出生意。

黃有龍及趙薇早年於法國買入四個酒莊，當中最為人熟知的，是二人於2011年擲約4,000萬港元，買入的法國波爾多夢隴酒莊（Château Monlot）。黃有龍翌年於香港註冊一間與該酒莊同名的夢隴酒店管理集團有限公司（Chateau Monlot Hospitality Group Limited），並出任董事。不過，該公司於去年12月底已申請撤銷註冊。

黃有龍及趙薇於2011年，擲約4,000萬港元買入的法國波爾多夢隴酒莊。（夢隴酒莊官網）

黃有龍年初辭兩酒莊管理人

根據法國公司註冊紀錄，黃有龍去年5月將間接持有的夢隴酒莊股份，全數授予法國公司New Star。至今年1月，黃有龍辭去夢隴酒莊、Château La Vue酒莊的管理人（gérant）職位，改委任New Star代表黃明政（Huang Mingzheng）。

法國公司的管理人需負上有關公司的法律責任，職能有如法定代表。過往趙薇亦曾出任該酒莊的管理人，至2020年12月辭職，改由黃有龍出任。

夢隴酒莊官網仍顯示，趙薇是酒莊擁有人。（夢隴酒莊官網）

今年1月，註冊紀錄顯示，兩間酒莊均由黃有龍及趙薇持有，黃有龍間接持有30%股權，趙薇則間接持股70%。到五月，夢隴酒莊註冊紀錄上的受益人（Bénéficiaire effectif），已改為黃明政一人，但酒莊官網仍顯示趙薇是酒莊擁有人。

接手酒莊的公司New Star，本來由黃有龍全資持有，但他同樣於1月辭去該公司主席，改由黃明政出任，暫未有文件顯示黃有龍是否仍然持股。

趙薇近年高調打理法國酒莊生意。（夢隴酒莊官網）

黃明政報住黃氏夫婦荃灣豪宅

另外，黃有龍及趙薇設法國公司Bordeaux Vineyard & Wine Investments，持有多個酒莊的股份。黃有龍今年1月辭去公司主席，而黃明政則以一間由開曼群島公司持有的盧森堡公司代表身份接任，並接手本由黃有龍持有的三成股份。趙薇有份簽署委任黃明政的文件，她透過香港公司持有的七成公司股權不變。

黃明政於接任主席的註冊中，報住荃灣豪宅皇壁高層單位。該單位為複式單位，由黃有龍於2012年以7,200萬元，以「威信國際投資有限公司」名義購入。

▼荃灣豪宅皇璧▼



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《香港01》早前報道，黃有龍於2020年8月突辭任「威信」董事，改由證券界人士接任。「威信」至今仍由英屬處女群島（BVI）註冊公司「星盛投資有限公司」控股，趙薇2012年曾為「星盛」董事，未知皇壁單位是否已出售，或轉名只屬財務安排，背後仍由黃氏夫婦持有單位。

趙薇同黃有龍近年傳出婚變，二人育有一女「黃新」。（築夢者之龍行天下微博圖片）

黃明政身份成謎 與黃有龍長子年紀相若

「威信」董事轉名後，黃有龍夫婦仍報住於該皇壁複式單位，可見黃明政與二人關係密切。

黃明政今年21歲，於廣東出生，持有香港身份證，過往曾接替黃有龍在港公司的職務。黃有龍於去年8月，先後辭去永好國際實業有限公司，及露雨投資集團有限公司的董事職位，並由黃明政接任。黃有龍更將露雨投資集團的股份，全數轉讓予黃明政。

黃明政去年8月接替黃有龍成為永好國際實業董事，該公司為法國酒莊Château Senailhac股東之一。（Instagram: chateau_senailhac）

永好國際實業為黃氏夫婦的法國酒莊Château Sénailhac股東之一，但尚未有文件顯示，黃有龍辭任公司董事時，有否將股份一併轉讓予黃明政。

黃有龍育有一子一女，與前妻所生的兒子暱稱「黃小寶」，年紀與黃明政相近，但他從未公開本名；黃有龍的女兒為趙薇所生的「黃新」，2010年於新加坡出生。

記者曾到黃有龍多間現香港的註冊地址了解，於該樓層工作的職員稱，該處非黃有龍或趙薇旗下的公司地址。（香港01記者攝）

直擊香港公司地址 現場職員：非黃有龍公司

黃有龍現時在港出任14間公司董事，趙薇亦是4間香港公司董事，當中大部份公司的註冊地址，均為荃灣One Midtown 45樓。另外，黃有龍出任大股東的順龍控股（0361），今年4月底出版的年報，亦列該荃灣地址為主要營業地點。

記者曾到One Midtown 45樓了解，該樓層由同一間公司承租，兩個出入口的磨沙玻璃門均設密碼鎖，私隱度高。

於該樓層工作的職員稱，該處非黃有龍或趙薇旗下的公司地址，亦非順龍控股的營業地點，又稱不認識黃氏夫婦。她又指，自己的公司約兩個月前搬到該樓層，不知道「上一手」承租的公司從事什麼業務。

趙薇丈夫黃有龍（左二）與阿里巴巴的馬雲（前排左）及中國恒大的許家印（前排右）關係密切，2014年6月陪同馬雲到廣州恒大中心。（資料圖片）

傳趙薇被列「劣跡藝人」

趙薇與黃有龍過往被指與阿里巴巴（9988）的馬雲和恒大的許家印關係密切。2016年，二人控制的「西藏龍薇文化」收購「祥源文化」時，在履行信息披露方面存在違規，被指以名人效應等因素疊加，嚴重誤導市場及投資者。2018年11月，上海證券交易所對涉事公司及負責人予以紀律處分，公開認定黃有龍、趙薇等人五年內不適合擔任上市公司董事。

趙薇（左）、林心如（中）、范冰冰（右）先後在內地引起爭議。圖為三人出道作品《還珠格格》劇照。

趙薇12月曾現身香港

至去年8月，突有消息傳出趙薇被官方封殺、列入「劣跡藝人」名單，所有影視作品均被下架。

趙薇及黃有龍自此行蹤成謎，一度有消息指二人已飛往法國，趙薇後來於Instagram上發文，疑暗示自己仍身處北京，但隨後刪去貼文，至今再無更新。去年12月，有傳媒發現趙薇與一名年輕男子現身於荃灣青山公路一個加油站，但未見黃有龍蹤影。