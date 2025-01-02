2025年公眾假期攻略｜復工首日要攞定年假？月底農曆年請2日放9日

聖誕元旦過後，不少打工仔今日（2日）復工，部份公司會要求各同事在年初預先規劃整年假期安排，好讓安排人手。2025年香港的公眾假期一共有17天，若以5天工作周打工仔連周六及日例假計算，本月就有首個自製長假機會，月底農曆新年正月初一至初三為新曆29至31日，為星期三至五，故此周六及日例假的打工作，只需申放1月27及28日兩日，就可由1月25日放到2月2日連放九日，到2月3日星期一、年初六「立春」才上班。2025年公眾假期攻略一文看清。



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2025年無公眾假期與周日重疊 有兩日與周六重疊

2025年公眾假期、即「紅日」合共有17日。5天工作周打工仔而又逢星期六及日例假，明年有多次機會可自製長假期。

根據政府公布的資料顯示，2025年並無公眾假期與周日重疊而需要補假，不過有兩日與周六重疊，分別為4月19日的耶穌受難節翌日，以及5月31日的端午節，不設補假。2月、3月、6月、8月、9月及11月，並無公眾假期。

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《香港01》為讀者整合來年的請假攻略︰

農曆新年假︰請假兩日連放9日

2025年農曆新年假期，較2024年提早約10日開始，大年初一至大年初三（1月29日至1月31日），星期三至五。換言之只要另請假兩日，即星期一及二（1月27日至1月28日），連同前後兩個周六及周日，合共可連放9日。

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勞動節及佛誕︰請假一日連放5日

2025年佛誕及端午節相近（5月1日及5日），分別為星期四及接着的下個星期一，即只要另星期五（5月2日）請假，連同中間的星期六及日，合共可放5日。

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聖誕節假︰請假三日放9日

2025年的聖誕節兩日假期（12月25日及26日），分別為星期四及五。換言之只要另申放星期一至周三（12月22日至24日），連同前後兩個星期六及日，合共又可放9日。