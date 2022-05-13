2023公眾假期｜上班族過年請2天假連放9天　另2個月有利自製長假

「放工等放假」疫情下熱愛旅遊的香港人無法外遊，不少打工仔「儲定假期」等待通關「報復式」旅遊。政府今日（13日）2023年公眾假期資料，以打工仔五天工作日計，明年1月底適逢農曆新年，上班族只需取兩日假，便可從年三十連放9日新年假期，從年三十起連放9天假，直至初九啟市。

明年亦有兩個月有利自製10天長假，其中4月緊接清明節、耶穌受難日及復活節，只要請3日大假，打工仔便享有連續10日長假期「恢復元氣」。至於12月有平安夜、聖誕節及Boxing Day3日公眾假，若申請3日假期，計及周六、日，亦可跨年放10日長假期。

雖然新冠疫情下，出門到海外旅遊遙遙無期，但相信心存希望，總有一天港人可以旅遊散心。



2022年，大年初一，不少市民外出慶祝，尖沙咀一帶洋溢新年氣氛。(資料圖片/盧翊銘攝)

1月：取兩日假放9日農曆年假

明年元旦日在周日，政府安排周一（2日）補假，計及周末打工仔可連放3日賀新年；來年農曆新年在1月的第四個禮拜，1月22至24日（周日至周二）為大年初一至初三，25日初四（周三）補假，打工仔只要在26及27日（周四及周五）取兩日假，便可自製9日長假期，由21日（周六，年三十）放到29日（周日，初八），於翌日30日（周一）初九「啟市」。

2022年，4月15日，復活節假期首日陽光普照，不少市民選擇郊遊。（資料圖片/張浩維攝）

2、3月無公眾假 4月：申請3日假放10日超長復活假

來年2月及3月沒有公眾假期，經歷兩個月「沉痛」的日子，4月迎來打工仔喜訊！4月5日清明節，7及8日為耶穌受難節及翌日，4月10日為復活節，該月有4天公眾假期，打工仔只需於4月3、4及6日申請放假，就可以由4月1日（周六）起連續放10日長假期，在放完復活節後於11日（周二）真正「復活」，然後繼續返工。

5月：月頭、月尾各有3日連假

五一勞動節在周一，由4月29日至5月1日（周六至周一）為「小黃金周」；月尾26日（周五）佛誕，打工仔可以連放3日「唞一唞」。

2020年端午節盛況。（高仲明攝）

6月：請一日假期放4日端午節短假

6月22日（周四）是端午節公眾假，打工仔在23日（周五）取一天假期，可以自製4日連假。

7月、9月：七一回歸日、中秋假撞正周六 打工仔或「蝕假」 8月無公眾假

踏入7月，打工仔要調整心態，做定心理準備「硬掘」3個月的上班日。七一回歸落在周六，大家有可能要「蝕日假」；8月就沒有公眾假期；9月亦要到月底，即9月30日（周六）才「旱逢甘露」，有一日中秋節假期，不過同樣撞周六，對五天工作的打工仔「無著數」。

有市民在9月22日的中秋節追月夜，到尖沙咀文化中心外邊看花燈邊賞月。（李澤彤攝）

10、11月：10月請一日假放4日「小黃金周」

十一國慶在周日，翌日補假，打工仔可考慮9月29日請一日假，便可以連放4日「小黃金周」；10日23日（周一）是重陽節，打工仔喜獲3日短假，之後就要迎接「無假」的11月。

2023年12月底請3日假，便可享10日聖誕及跨年長假期。（資料圖片）

12月：年底取3日假 跨年放足10日

經歷辛勞的一年，終於來到聖誕節。明年平安夜在周日，周一及周二是聖誕節及翌日「紅假」，打工仔至少「穩袋」3日連假，之後在周三至周五（27至29日）請假，便可以由23日（周六）起開始放假，即直至2024年元旦日，一共有10日長假。