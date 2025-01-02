大型電競賽11月在港舉辦？　電競總會：5對5遊戲　決賽數百萬收視

有國際級大型電競賽事正申請首度移師香港舉辦，預料今年11月在港舉行。中國香港電競總會會長楊全盛向《香港01》透露，該賽事只有單一隻遊戲，屬「5對5」形式，過往舉行的決賽網上直播，更有數百萬在線觀看，有信心消息一出，會令不少市民期待。不過楊全盛表示，現時主辦方正申請「M」品牌資助，但申請至今已近四個月，期望當局加快審批。



中國香港電競總會會長楊全盛。（資料圖片／洪業銘攝）

中國香港電競總會會長楊全盛指，一項原計劃在新加坡或澳門舉行的國際級大型電競賽事，正申請首度移師香港舉辦，預料最快年底在啟德體藝館上演。

楊全盛回覆《香港01》查詢時表示，現時主辦方仍在物色場地，未百分百確定賽事11月會在啟德體藝館上演。除了啟德體育園，主辦方亦「Pencil Mark（初步預約）」了亞博館等場地。

5對5遊戲 決賽曾有數百萬收視

被問到有關更多賽事細節，楊全盛透露賽事只有單一隻遊戲，屬「5對5」形式，過往曾在歐洲、亞洲等舉行世界賽決賽，舉行期間的網上直播更有數百萬觀看，有信心消息一出，會令不少市民期待。

楊全盛又指，現時主辦方正申請「M」品牌資助，若事成將是首個獲「M」品牌資助的電競賽事，又引述主辦方指，「M」品牌資助是賽事來港的主因。

不過，由去年9月申請資助至今，當局除了要求主辦方補交文件等資料，至今近四個月仍未公布會否批出資助。楊全盛又指，「人哋（主辦方）最近都俾咗啲壓力」，希望盡快有結果。

文化體育及旅遊局回覆《香港01》查詢時，未有正面回應，僅表示沒有補充。