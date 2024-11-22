Faker獲選年度最佳電競選手　為韓外交部演說籲年輕人不要怕失敗

韓國《英雄聯盟》（League of Legends，簡稱LoL）選手Faker（李相赫）早前率T1第五度奪得世界賽冠軍，個人更獲選決賽MVP，他周五（22日）更「冧莊」年度最佳電競（電腦）選手，T1也奪得兩個隊際獎項。

Faker日前也應韓國外交部邀請，出席「2024 Future Dialogue for Global Innovation」論壇，發表演說。



由2016年開始每年一度的Esports Awards，今屆頒獎禮在沙特阿拉伯首都利亞得舉行，當中Faker獲選年度最佳電競（電腦遊戲）選手（Esports PC Player of the Year），繼去年後再度獲獎；T1的LoL戰隊則獲選年度最佳電競隊伍。Faker未有親身前往領獎，由T1 CEO Joe Marsh代領。

Faker本人則留在韓國，日前出席韓國外交部論壇發表演說，他雖然一向擅長應對採訪，但首度發表演說，他一開始已按着胸口表示「也許是人生最緊張的時刻」，點頭向在場人士問好時眼鏡一度撞到枱咪，他表示本來準備了講稿，但在聽畢前一位演講者的演說後，認為若照稿讀會不夠真誠，終放棄講稿，因此特別緊張，講到一半還一度暫停、轉身捂着胸口，惹來現場笑聲和掌聲。

Faker的演說內容圍繞「失敗」、「熱誠」、「成長」、「謙虛」4個關鍵字，他先談及自己兒時愛上打遊戲、終在17歲時退學並成為職業電競選手的經過，也講述當時的心態：「2013年出道後，我在2013、15和16年都贏了世界冠軍，當時我開始覺得，喔，成為電競選手的選擇是正確的，也以為自己會一直贏下去。」

Faker早前領T1成功衛冕世界冠軍。（Flickr/lolesports）

「當時的我以為——我是最好的，所以什麼都會做到。但下一次勝利（指世界賽冠軍），到2023年才來臨。」2017年在北京鳥巢的世界賽決賽輸掉後，Faker和T1曾陷入低潮，2018至2022年間雖有贏過本地聯賽，卻在國際賽顆粒無收，Faker也被視作高峰期已過，批評、叫他退役之聲無日無之，「那7至8年間我不斷地經歷失敗，但我學到很多，事實上，輸並不一定是壞事。」

「我的爭勝心很強，一開始，我在輸掉比賽後會大發雷霆，回到宿舍後我會拳打梳化。」他續道，「作為職業選手學到的其一件事，似乎是關於失敗這件事。當時我只想贏、跟別人比較，在職業選手的世界，必須成為頂尖的人，也總認為失敗是壞事。」

「但從兩、三年前開始，作為職業選手，我學到很多，隨着經驗增長，我才知道可以從失敗中學習，我也是這樣去改進自己的，我覺得自己現在才是高峰期。去年、還有三星期前，我都拿到了冠軍，若我認為失敗就是失敗，就沒辦法奪冠了。」雖然Faker近兩年屢受手傷困擾，但他去年領T1在相隔7年重奪世界冠軍後，今年即使在夏季賽因調整手部姿勢而陷入低潮，最後仍在世界賽以驚人表現，與隊友合力衛冕。

T1成功衛冕世界賽，卻迎來陣容拆夥，Zeus（右一）出走到對手HLE，當中涉及不少爭議，其經紀和T1因此針鋒相對。（Flickr/lolesports）

他談及現在對「失敗」和「學習」的想法：「失敗一點一點地累積，才塑造了現在的我，我會將失敗視為微小的成功，就算輸掉比賽，我也會告訴自己，這是一個小小的勝利，而不是滿盤皆輸。我的看法是，只要明天的我比今天的自己更好，就是一種勝利了。當我準備到最好而取成功時，這種發自內心的動力，對我個人來說很有幫助。」

Faker認為，自己能在電競選手的位置上堅持十多年，全靠「熱誠」：「一切都是由我真正享受（打遊戲）、以無所畏懼的心情展開的，我曾很怕失敗，但現在只想享受過程，職業選手壽命很短，一般只有6、7年，我已做了選手12年，是一個特例，正是因為我不害怕才能走到現在。」

說道「謙虛」，他道：「謙虛在學習和成長方面是很重要的一點，並非要貶低自己，而是即使別評價我已贏了很多、打得很好，但我也有要向他人學習的心。自己的價值觀並不總是正確的，這個心態很重要。」

最後他亦向年輕人建議：「人生太短，尤其是年輕的歲月過得很快，我想說的是，趁這段短促的日子，去做令你滿足、快樂的事，並以熱情相待，不要怕失敗，尊重別人。」