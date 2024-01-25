換新鈔｜幾十人寒冬下排隊　股樓齊跌不減市民利市錢：500蚊畀孫

【換新鈔／迎新鈔／利是／利市／換新鈔2024香港／滙豐換新鈔2024／網上預約換新鈔2024】新春將至，香港3間發鈔銀行滙豐、中銀及渣打今日（25日）起至年三十晚（2月9日）可兌換新鈔及「迎新鈔」。



農曆新年將至，滙豐銀行由即日起至周六（27日），將提早營業時間至早上8時正，讓市民排隊換新鈔。惟今早天氣嚴寒，銀行再提早半小時開放，讓數十名排隊長者可到室內取暖。雖然香港股樓齊跌，但有長者稱不減利市金額，預料向孫仔派500元利市。亦有市民不認為本港經濟低迷，稱會派更多利市求開心。



滙豐表示，相比往年同時段，今年增兩成客戶換新鈔，而首兩日預約更已爆滿，又指已預備更多迎新鈔供市民換取。



▼2024年1月25日 滙豐銀行旺角彌敦道分行換新鈔▼



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滙豐提早半小時開門

霜凍警告及寒冷天氣警告今早同時生效，市區氣溫低至攝氏9度，旺角滙豐分行提早半小時，至7時半開放換新鈔。但在銀行未開門前，已有約數十名長者身穿禦寒衣物，冒著寒風排隊領取籌號。直至早上9時半，一直維持數十人在門外輪候。

不過亦有市民預先網上預約，其中彭女士花6,000元換新鈔，準備接下來與親戚飲茶。雖然近年股樓齊跌，但她稱不減利市金額，預料向孫仔大派500元利市，親朋好友亦有50元，侍應及保安則20元。「我諗唔會少嘅，一年一次啫，開心下囉。」

彭女士預料向孫仔大派500元利市。（蘇煒然攝）

彭女士又指，換新鈔首日場面比去年墟冚，她希望來年香港經濟繁榮，每個人都身體健康，「冇咁多嘢煩惱，冇咁多嘢發生。」

市民稱派利市求開心

李姓夫婦今早8時前已到達銀行，稱今年相比以往換更多新鈔，金額約數千元，若是「自己人」更可封500元。「睇人啦，自己仔女梗係封多啲啦。」

李太不認為本港經濟低迷，稱會派更多利市求開心。（蘇煒然攝）

李太並不認為本港經濟低迷，又指派利市只求開心。「唔會呀！今年多！今年經濟好咗嘛，要派多啲利市。」問到為何天氣寒冷仍堅持早上到銀行，李生表示「唱錢嘛，新銀紙嘛！」

滙豐：網上預約換新鈔僅兩日已爆滿

滙豐香港區財富管理及個人銀行分區網絡聯席主管陳綺筠表示，相比往年同時段，今年增兩成客戶換新鈔，而網上預約換鈔的數字亦增加，上周僅推出兩日便已爆滿。「好開心見到客戶終於都唔使戴口罩嚟銀行準備唱新鈔。」

滙豐香港區財富管理及個人銀行分區網絡聯席主管陳綺筠表示，首兩日換新鈔預約已爆滿。（蘇煒然攝）

問到今年香港經濟低迷，客戶換鈔金額會否減少。陳綺筠指，疫後首個農曆新年，市民或爭取拜年與親友相聚，預計他們反而派更多利市，因此預備更多迎新鈔供換取。

滙豐今年特別增設人手，讓客戶由即日起至本周六換新鈔。另外由即日至1月31日，客戶可在旺角及屯門市廣場等指定櫃員機，換20元及50元迎新鈔；Payme電子利市亦將有推廣活動。

滙豐銀行換新鈔、迎新鈔（按此預約）

可在滙豐官網進行網上預約，按預約時間前往所選分行換領新鈔或迎新鈔套裝。 領取日期為 1月25日～2月9日期間，每位只可預約每日其中一個時段換領。如預約成功，將會在當日收到確認短訊，亦會於預約日期前一日收到提示短訊。

滙豐銀行的新鈔、迎新鈔 套裝包含：



1）$3,000新鈔或；

2）$6,000混合鈔（$3,000新鈔及$3,000迎新鈔） 每$3,000元包含100張$20元及20張$50元現鈔。

▼2023年1月5日 滙豐銀行展示新鈔樣本▼



中國銀行換新鈔、迎新鈔（按此預約）

1月18日～1月31日可在中銀官網或手機App，預約換新鈔、迎新鈔。可預約$3,000的「新鈔標準裝」（包括100張港元20及20張港元50新鈔），以及要求額外迎新鈔，不過需要按實際情況提供。每個流動電話號碼只可預約一次。

1月18日～2月8日，可在渣打銀行官網預訂新鈔、迎新鈔套裝，並在1月25日～2月9日在分行於指定時段領取。

渣打銀行換新鈔、迎新鈔（按此預約）

1月18日～2月8日，可在渣打銀行官網預訂新鈔、迎新鈔套裝，並在1月25日～2月9日在分行於指定時段領取。

網上預訂新鈔套裝包括﹕



1）$3,000 – 100張$20 +20張$1,000 或；

2）$1,000 – 20張$50

▼2023年1月5日 滙豐銀行展示新鈔樣本▼



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金管局鼓勵用轉數快或電子錢包封「電子利市」

金管局一如往年鼓勵市民利用電子支付方式，包括透過網上或手機銀行使用「轉數快」，或其他電子錢包提供的服務派發利市。稱派發電子利市簡單方便，又可減少實體利市封和鈔票的用量，有助推動香港的可持續發展。

主要銀行和電子支付營運商會推出不同的推廣計劃，鼓勵市民派發電子利市。市民可留意銀行和營運商公布有關計劃的詳情。