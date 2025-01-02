1億六合彩新年金多寶　荃灣來中環投注添旺氣　中頭獎捐錢兼退休

六合彩新春金多寶今晚（2日）攪珠，頭獎高達1億元。不少市民今日到中環士丹利街的投注站買彩票，希望新一年財源滾滾來。該投注站大排長龍，目測站外約有幾十人排隊。有市民稱如中頭獎會先捐出2,000萬，再置業，笑言：「跟著就可以退休唔做了。」六合彩新春金多寶今晚（2日）攪珠，頭獎高達1億元。馬會特設7,500萬元金多寶，若以10元一注獨中，估計頭獎基金高達1億元。



投注站中午開門，排隊等候的王太表示，專程從九龍過來，因聽聞之前有人在這裡投注中獎，新年願望除了希望身體健康之餘，如中獎亦會將三分之一獎金捐贈給窮困人家或山區兒童，「希望大家一齊分享獎金」。

排隊等候買六合彩的王太專程從九龍到投注站，表示如中獎亦會將三分之一獎金捐贈給窮困人家或山區兒童。（洪芷菁攝）

唐小姐稱打算投注10元至100元，如中獎，「會先捐兩千萬出去，跟著八千萬買層樓啦，跟著就可以退休唔做了。」她續指，聽聞中環的投注站很旺運氣，故從荃灣區乘坐巴士到場，「試下運氣。」

唐小姐稱打算投注10元至100元，如中獎，「會先捐兩千萬出去，跟著八千萬買層樓啦，跟著就可以退休唔做了。」（洪芷菁攝）

居住附近的譚太表示，過往從未中過獎，亦不是每期六合彩都會投注。她稱今次頭獎有1億元，故花70元購買電腦票，「呢度旺場，希望今次中到啦。」如中獎「都唔知點駛」，不過或會與兒孫分享，「人人分啲。」

根據香港賽馬會資料，由1994年至今，中環士丹利街的投注站錄得47次攪出頭獎的次數，為全港之冠，被譽為最幸運的投注站。