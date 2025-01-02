消委會「龍年十大消費新聞」全民投票　推動精明消費重燃本土經濟

送龍迎蛇，萬象更新！消費者委員會舉辦新一屆「十大消費新聞」選舉，誠邀全港市民投選心目中2024年消費大事，攜手推動「精明消費 燃亮經濟」，迎接新年新氣象。



「龍年十大消費新聞」選舉即日起（1月2日）至1月22日開放投票。除選出十大新聞外，亦誠邀大家投選出「最大快人心」、「最抵讚」及「最離譜」消費新聞。凡年滿18歲或以上的香港居民，可以到活動網站投票。



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「龍年十大消費新聞」選舉即日起（1月2日）至1月22日開放投票。

過去一年，香港喜迎一對熊貓寶寶以及中央送贈的「安安」和「可可」，全球注目，加上政府推行盛事經濟，高鐵亦增設北京上海往來點，訪港旅客與日俱增。同樣地，港人亦隨着口岸重新通關，熱衷北上消費。

惟零售服務市場尚未追上旅遊復甦步伐，百年老店「廖孖記」、「華潤堂」實體分店，及大型美容健身集團「舒適堡」等先後結業。政府為刺激經濟推出多項措施，先大幅削減烈酒稅，其後撤銷樓市辣招。與此同時，多項與民生相關政策，包括「簡樸房」出租制度、公共交通工具加價、的士記分制、加煙稅、垃圾徵費及餐具走塑等，亦有重大進展。

2024年亦有不少消費事件得到廣泛關注，例如美斯缺陣國際邁阿密表演賽、小林製藥紅麴產品事件，以及網購平台轉售公院藥物等。各界繼續提升消費品及服務質素之際，市民亦要多了解自身消費權益。為讓公眾能時刻無疆界獲得消費資訊，消委會每月出版的《選擇》月刊，網上版將於今月起全面免費開放予大眾閱覽。市民可隨時隨地於網上瀏覽各測試報告及消費議題文章，例如去年消委會公布的家居裝修研究報告，留意消費陷阱，時刻精明消費。

第一部分：投選「十大消費新聞」

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第二部分：投選主題組別消費新聞

．最抵讚消費新聞（3選1）

．最大快人心消費新聞（3選1）

．最離譜消費新聞（3選1）

請即登入網站，投選過去一年你最關注的消費新聞大事！

消委會「龍年十大消費新聞」投票

2025年1月2日至22日

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*條款及細則請參閱官方活動網站