消委會「兔年十大消費新聞」周三截止投票　最後機會贏取終極大獎

消費者委員會為推動公眾關注消費權益的「十大消費新聞」選舉，本周三（24日）晚上11:59截止投票，消費者除可把握最後機會選出十則市民最關注消費新聞，也可選出「最大快人心」 消費新聞、「最抵讚」消費新聞、「最離譜」消費新聞，用投票表達意見。



參加者進行網上投票後，自動參加抽獎，除了有機會成為第三階段10名獲得200元禮品卡的投票者外，也有機會爭奪終極大獎5,000元禮品卡，消委會本月29日進行抽獎。



消委會「兔年十大消費新聞」網站

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候選消費新聞共21則 投票選出4組類別

過去一年，社會陸續復常，政府推出「開心香港」及「香港夜繽紛」促進本地消費和吸引旅客，並推進及落實多項政策，例如上調煙草稅、引入的士車隊制及記分制，及研究將存款保障額加碼至80萬元。與此同時，不少值得關注的消費議題或糾紛亦陸續浮現，包括電子點餐投訴趨升、教育中心突然結業、消委會點名譴責不良藥店、JPEX案、多人打消脂針後感染膿腫分枝桿菌等。

１．▼十大消費新聞（請選擇10項）▼



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作為消費者，這些議題絕對與大家息息相關。消委會在云云的消費新聞中選出21項，供消費者投選過去一年心目中認為市民最關注的消費新聞大事。除了選「十大消費新聞」外，也可選「最大快人心」 消費新聞、「最抵讚」消費新聞及「最離譜」消費新聞。

2．▼「最大快人心」 消費新聞（請選擇1項）▼



3．▼「最抵讚」消費新聞（請選擇1項）▼



4．▼「最離譜」消費新聞（請選擇1項）▼



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參加即自動進入終極大抽獎 頭獎5000元禮品卡

網上投票由2024年1月4日至1月24日分3個階段舉行，每階段設10名安慰獎，成功投選每階段頭5則得票最高消費新聞的參加者，有機會獲得價值200元的禮品卡。參加者只需參加其中一個階段，即可自動進入終極大抽獎，成功投選頭10則得票最高消費新聞的參加者，有機會贏得頭獎價值5,000元、3,000元或三獎2,000元的禮品卡。

參加者亦需投選出「最大快人心」、「最抵讚」及「最離譜」消費新聞，每個主題組別將抽出3位成功投選得票最高新聞的幸運兒，每人可獲價值1,000元的禮品卡 。

消委會「兔年十大消費新聞」投票大抽獎

第一階段：2024年1月4日至10日

第二階段：2024年1月11日至17日

第三階段：2024年1月18日至24日

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條款及細則請參閱官方活動網站。

推廣生意的競賽牌照號碼： 57918