消委會｜JPEX案登十大消費新聞榜首　同被選「最大快人心」新聞

消費者委員會主辦的「兔年十大消費新聞」選舉今日（6日）公布結果，其中JPEX案以4,057票成榜首，同時被選為「最大快人心」消費新聞。至於影響全港市民的垃圾徵費，則以3,899高票當選第2位。消委會指，票數反映消費者不但關注虛擬交易平台的安全及可靠性，亦期望監管機構對可疑平台採取行動，保障投資者利益。



+ 22

康城單位拆穿主力牆登第3名 同為「最離譜」新聞

是次「兔年十大消費新聞」選舉有4,620人投票，當中涉及金額逾十億、有多位知名人士涉案被捕的JPEX案，以4,057票登榜首，同時被選為「最大快人心」消費新聞。

而影響全港市民的垃圾徵費以3,899高票當選第2位；至於引起廣泛關注的日出康城單位拆穿主力牆事件，則以3,213票位列第3，並同時獲選為「最離譜」新聞。

消委會主席陳錦榮致辭表示，多項可持續消費政策相繼落實，這些可持續消費的措施是消委會所倡議的議題。（廖雁雄攝）

「口罩令實施近 3年終撤銷 政府推『開心香港』刺激經濟」以3,142 票成為第4位，同時以1,984票成為「最抵讚」消費新聞；「日本排放核廢水 港禁10都縣水產進口 本港市民再『盲搶鹽』囤貨」獲3,054票成第5位。

「網騙電騙個案急增手法層出不窮 騙徒以 Al換臉換聲呃錢」以2,754 票排第6 位；「『香港夜繽紛』啟動 設海濱、廟街夜市刺激消費」以 2,596 票與「冒險樂園顧客 『掟彩虹』頻擲界 質疑硬幣較中獎區域大報警」並列第7位；「人工智能ChatGPT席捲全球 政府、大學及各界紛紛研究應對措施」以 2,258票位列第9；「港燈人為駁錯電纜 港島多區大停電 仍獲額外利潤獎勵 政府引入懲罰機制」獲2,118 票成第10位。