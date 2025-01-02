1億六合彩結果｜新年金多寶攪珠中獎號碼出爐　入嚟即對有無中

六合彩新年金多寶2025今晚（2日）攪珠，馬會估計頭獎高達1億元，不少市民下午已到最幸運投注站中環士丹利街的投注站買彩票。投注晚上9時15分截止，總投注額為2.4億元（241,793,017元），在巨額彩金帶動下明顯增加。



今期頭獎又無人中，累計八期落空。馬會再次跳過一期攪珠，下周二晚（7日）才舉行，馬會估計頭獎10元一注獨中，可得1.28億元。



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今晚攪出號碼為：9、23、42、44、45、46；特別號碼為22。

六合彩新年金多寶攪珠結果。(馬會直播截圖）

頭獎連續8期無人中 33.4萬注中「3個字」共派出1337萬

馬會公布，今晚頭獎無人中，即由2024年12月12日起已連續8期無人中頭獎。二獎則有9.5注中，每10元一注派982,330元；三獎則有309.5注中，10元一注派80,400元。

今晚七獎（中3個正選號碼）有多達33.4萬注中，以每注派彩40元計，派出彩金便達13,375,228元。

▼六合彩由2024年12月12日起連續7期無人中頭獎▼



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六合彩新年金多寶2025｜8、32及46最旺

至於大家關心的新年金多寶「幸運號碼」，在過去舉行的11次新年金多寶攪珠，連特別號碼計，當中「8」、「32」及「46」一共攪出過4次，成為最多次中獎的號碼，當中「32」及「46」號更是新年金多寶2024的中獎號碼；而「25」、「35」、「36」及「39」號亦分別被攪出過3次，這些號碼可稱為「幸運號碼」。

六合彩04/07/2002至28/12/2024攪珠結果統計。（馬會網頁截圖）

最旺號碼：30、49及24 三大冷門號碼：19、23及25

截至今晚攪珠，最旺的號碼依然為30號，累計攪出493次；其次為49號，累計487次；24號以480次排第三位。第四至六位依次為22、10及13，分別攪出476、472及470次。

最冷門仍是19號，攪出407次；次冷門為23及25號，各累計出現420次，41號以出現424次排第三冷門。

六合彩新年金多寶2025｜十大幸運投注站

▼六合彩歷次億元頭獎奬金攪珠結果▼

