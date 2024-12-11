類鼻疽殺猴｜動植物公園哺乳類動物區12.13重開　遊人須遵守指引

香港動植物公園早前因有猴子感染細菌死亡而關閉哺乳類動物區，康文署今日（11日）宣布，公園的哺乳類動物區星期五(13 日)重開。署方表示，員工的細菌測試結果全為陰性、附近泥土及水樣本的測試結果全為陰性，現時園內的哺乳類動物和照顧動物的員工健康狀況正常。呼籲遊人進入公園參觀時應遵從工作人員指引及園內的安全標示。



康文署於10月14日因應動植物公園內有猴類感染細菌死亡而關閉哺乳類動物區。（陳浩然攝）

康文署於10月14日因應園內有猴類感染細菌死亡而關閉哺乳類動物區，並採取防控措施，包括全面清潔及消毒有關籠舍、安排員工穿着保護裝備、提醒員工留意自身健康狀況。署方表示，有關員工、附近泥土和水樣本的細菌測試結果全為陰性，現時園內的哺乳類動物和照顧動物的員工健康狀況正常，康文署會重開公園哺乳類動物區。

為確保遊人、員工和動物的安全，公園會繼續嚴謹執行環境衞生管理措施及工作指引 。署方呼籲遊人在參觀時，應遵從工作人員的指引及園內的安全標示，切勿觸摸、餵飼動物或向動物投放任何物品。園內有提供洗手設施，讓遊人保持雙手清潔。身體不適者不應前往參觀。

署方指，會繼續和衞生署衞生防護中心及漁農自然護理署保持溝通，適時檢討工作指引，實施所需的管控和防護措施。