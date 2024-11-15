類鼻疽｜居觀塘80歲老翁確診留醫聯合醫院　情況穩定　今年第22宗

衞生防護中心今日（15日）公布，過去一星期錄得一宗新增感染類鼻疽確診個案，個案涉及一名有長期病患的80歲男子，他居於觀塘區，上月30日起出現發燒及咳嗽，本月2日至5日入住基督教聯合醫院接受治療，其臨床樣本經化驗證實對類鼻疽伯克氏菌呈陽性反應後，本月7日再次入住聯合醫院，目前情況穩定。



衞生防護中心11月15日公布，過去一星期錄得一宗新增感染類鼻疽確診個案，涉及一名有長期病患的80歲男子，目前入住聯合醫院，情況穩定。（資料圖片）

今年暫錄22宗類鼻疽個案 超去年全年總數

衞生防護中心指，連同本宗個案，本港今年共錄得22宗類鼻疽個案，而去年年共錄得17宗類鼻疽個案。

至於今宗個案，涉及一名居於觀塘區有長期病患的80歲男子，他上月30日起出現發燒及咳嗽，本月2日至5日入住基督教聯合醫院接受治療，其臨床樣本經化驗證實對類鼻疽伯克氏菌呈陽性反應後，本月7日再次入住聯合醫院，目前情況穩定。

▼2022年10月21日 袁國勇及張竹君到深水埗白田邨地盤調查類鼻疽疫情▼



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衞生防護中心籲颱風和暴雨期間不應涉水或接觸泥水和泥土

衞生防護中心指類鼻疽病菌一般不會人傳人或經動物傳人，但類鼻疽病菌可存活於本地環境，而類鼻疽可經受污染的土壤和水，呼籲市民在颱風和暴雨期間，應盡量留在室內，避免前往可能出現水浸的地區，亦不應涉水或接觸泥水和泥土。同時，高風險人士應避免走至雨水渠道附近的道路，以免接觸可能由污水產生的氣溶膠。

衞生防護中心並呼籲，患有糖尿病患者或免疫力弱的人士，如出現病徵，應盡快求醫，以接受適切的醫學診斷和治療。市民可參閱中心網站了解類鼻疽的資料（按此）。

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衞生防護中心並指，市民應採取以下措施預防感染︰

• 避免接觸受污染的土壤；

• 進行有機會接觸土壤或泥水的活動時，穿着適當的防護衣物，例如佩戴手套，並穿上水靴，高風險人士可考慮額外佩戴外科口罩；

• 接觸受污染的水或土壤後進行清洗或淋浴；

• 盡快清潔傷口，並以防水敷料覆蓋；

• 接觸土壤和進行園藝活動後，用肥皂和水洗手；

• 注意食物衞生，不要飲用未經煮沸的水；

• 外遊人士可透過戶外水上活動受到感染。避免接觸可能受污染的水源（例如河流、池塘或湖泊）可減低受感染的風險。

