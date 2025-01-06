幻覺男刀斬父至頭骨骨折　被捕後稱遭父誣衊偷鄰居內褲　認罪候判

自稱曾吸毒至出現幻覺男子，在家用切肉刀狂斬其父的頭，至其父頭骨多處骨折，手指亦有受傷，直至叔叔喝令下才停手及把刀放下。男子被捕後指其父誣衊他偷鄰居內褲。他今(6日)在高等法院承認傷人罪，並寫信向父道歉，又透露他已篤信佛教，原本想當警察，因犯這案而夢碎，現希望能考地產經紀牌當經紀。暫委法官郭棟明押後至本月17日判刑，候索取醫療報告。



被告關頌圻（29歲，無業）承認一項有意圖而傷人罪，指他於2023年1月25日，在元朗馬田村某單位，意圖使關姓男子身體受嚴重傷害而非法及惡意傷害他。

被告關頌圻在高等法院承認切肉刀斬父親。

關父出門時遭被斬

案情指，被告與家人同住元朗馬田村，父子甚少交談。案發當日早上9時許，關父在家做完家務欲離家時，見被告站在門邊雙手收在身後。關父不以為然，開門時發現鐵閘被鎖，被告突拔出17厘米長的切肉刀猛斬關父的頭。關父大叫求教，並用手擋刀同時嘗試開門。

叔叔喝令下停手

住在隔壁的叔叔聞聲後趕至，在鐵閘外喝令被告停手。被告順從，關父終成功開門離開。被告便到屋外用水洗刀上的血，後應叔叔要求將刀放在地上，叔叔報案。

警誡下稱遭父誣衊偷鄰居內褲

被告警誡指其父不斷誣陷他偷鄰居內褲，他明白自己做錯事。被告稱讀書至中三程度，認為父親詆毀、監視和虐待他，故斬父親。他後悔當時衝動，求警方「畀次機會」。

關父頭骨及指骨骨折

醫療報告顯示，關父頭皮有十處傷口，大量出血，面部和手臂亦告受傷。電腦掃描及X光片顯示，關父頭骨、顴骨、眼窩內壁、左手手指多處骨折，顱內出血，左手2隻手指骨折，留醫至2月8日出院。

求情稱原想當警察

辯方指，被告寫了一封道歉信給父親，亦寫了悔過書給法官，信中透露他已篤信佛教。被告散庭在犯人欄稱不想在小欖精神病治療中心服刑，希望能在無煙院所白沙灣懲教所服刑，以修讀夜校及戒菸，又稱警察、地產經紀及導遊，均是其夢想職業，惟現被定罪無法當差，故望考取地產經紀牌照。

稱曾吸毒至出現幻覺

被告又稱曾吸食冰毒及可卡因致出現幻覺，求醫後已改善，他聞說患思覺失調的囚友病況好轉後獲轉送監獄囚禁，故提出請求。法官指須視乎醫療報告內容再決定。

案件編號：HCCC 290/2024