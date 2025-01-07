提防騙子｜假網站冒港鐵賣機場快綫車票及海洋公園門票　港鐵報警

近年騙案日趨猖獗，港鐵公司今日（7日）表示發現一個懷疑虛假網站，其網址與機場快綫的英文串法相似，容易令人混淆。該網站透過邀請用戶登記，線上購買機場快綫車票及其他觀光景點的門票。港鐵強調，該網站並非港鐵網站，機場快綫亦沒有透過該網站銷售車票，並已就事件報警。



港鐵公司提醒，公眾小心保管自己的個人資料，如有任何人士懷疑受騙，請盡快報警。

涉事虛假網站載有多幅機場快綫及車站的圖片，左上方載有相常細小的偽冒標記，但不是港鐵標記。網站最下方更載有多個觀光景點的門票，全部均顯示折後價格，不過大部份景點如海洋公園、天際100觀景台等門票，則顯示暫不供應。

其中，昂坪360設有3款套票，並顯示以港幣價格計算，但分別點進網站購票時，3個網站均轉至相同頁面，顯示價格以新加坡元計算，需要自行轉換至港幣計算，並指暫未能購票。

點進部份觀光景點門票如中環摩天輪、LEGOLAND（樂高探索中心）後，頁面則轉至另寫有「myhongkongpass」的網站。