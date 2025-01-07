樂善堂總幹事劉愛詩獲委任社工註冊局成員　全體今宣誓

政府早前刊憲，宣布委任6人為社工註冊局成員，包括樂善堂總幹事劉愛詩，以及5名連任成員，分別為歐楚筠、范凱傑教授、馮淑文、吳錦華及單日堅。其任期於1月16日生效，為期3年，註冊局成員宣誓儀式已於今日（7日）進行。



勞工及福利局局長孫玉菡表示，註冊局處理社會工作者註冊事宜，以及監管註冊社會工作者的專業操守。註冊局成員來自不同背景，期望他們為註冊局帶來更廣泛和均衡的參與，以確保公眾利益得到保障。

社工註冊局改組後於去年12月首次舉行成員選舉，但投票率只有6.63%，較上屆下跌了約17%。社工註冊局主席許宗盛受訪時承認投票率低，但不認為選舉缺公信力。

由1月16日起的註冊局成員名單如下：

主席：許宗盛

副主席：陳文宜

成員：歐楚筠、陳創麗、陳美蘭、張達明、趙漢文、周燕雯教授、范凱傑教授、方長發、方富輝博士、馮淑文、黎永開、劉仲恒醫生、劉愛詩、劉冼靜儀、李淑霞、李玉芝、梁建雄、梁佩如博士、盧華基、吳錦華、單日堅、譚贛蘭、黃萬成、袁漢林、社會福利署署長或代表。