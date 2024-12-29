社工劉家棟被社工註冊局釘牌5年　涉光復元朗阻差辦公罪成留案底

社工劉家棟涉2019年7月27日「光復元朗」遊行後，阻礙驅散人群的警員推進。2020年被裁定阻差辦公罪成，遭判獄8個月。他今日（29日）中午在社交媒體公布，被社工註冊局以有案底及妨礙社工聲譽為由釘牌5年。



社工劉家棟2021年就阻差罪減刑上訴得直，由一年減至入獄8個月。（資料圖片)

劉家棟被控於2019年7月27日，在元朗安樂路與泰祥街交界附近，故意阻礙在正當執行職務的警員陳沛杰。劉2020年6月被裁定罪成後，原不獲保釋等候上訴，高等法院約一星期後准他以10萬元保釋外出。2021年2月23日上訴刑期得直 減至入獄8個月 。

劉家棟2021年7月出獄後，獲續批社工牌，但不獲社福機構聘請，遂以「獨立社工」身份協助2019年反修例事件中被捕、被起訴的人士。據社工註冊局資料，其註冊期滿時間為本年11月，備註則標示「續期待批」。