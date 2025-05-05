搶包山2025｜5.5長洲決賽　2.17起SmartPLAY 申請參賽【附方法】

一年一度長洲太平清醮搶包山活動將於5月5日晚上於長洲北帝廟遊樂場足球場舉行決賽，康文署今日（8日）公布比賽詳情，18歲或以上、健康及體能良好者，可於2月17日至28日透過SmartPLAY系統網頁或應用程式報名。

「搶包山比賽」名額為二百人，所有名額將經由SmartPLAY系統以抽籤形式分配。在長洲居住、就業或就讀人士，可享有優先抽籤權報名參加比賽。



▼ 2024年搶包山決賽 ▼



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4.6完成安全訓練才可參加4.13選拔賽

康文署表示，「搶包山比賽」分為訓練、選拔賽及決賽三個階段，所有參賽者須完成4月6日的攀包山架及防墮安全訓練，方可參加4月13日舉行的選拔賽。

選拔賽分初賽和複賽，以最短時間完成初賽的24名參賽者將可入圍，晉身同日舉行的複賽，爭奪12個決賽席位，當中包括最少3名女參賽者。12 名勝出者將可參加於5月5日晚上11時30分至翌日凌晨零時45分舉行的「搶包山決賽」。

決賽5.5舉行 取得最多平安包參賽者可獲「代代平安獎」

決賽分男、女子組，兩組同時作賽。屆時，12名參賽者須在指定時間內摘取包山上的平安包，而不同範圍的平安包分數亦會有所不同，得分最高的男女健兒將獲勝；而在指定時間內取得最多個平安包的參賽者將可奪得「代代平安獎」。

為表彰比賽優勝者的卓越成就及提升活動的氣氛，由2016年起計，累積取得三屆比賽冠軍的男女健兒將成為搶包山比賽的「王中王」或「后中后」寶座的得主。至於「搶包山接力邀請賽」將一如以往在個人賽後緊接舉行，長洲地區團體的攀爬選手，將獲邀以三人為一隊參賽。

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市民可過SmartPLAY交電子抽籤申請

有興趣參賽的市民必須先登記成為SmartPLAY用戶，並在完成認證後，於2月17日至28日期間透過SmartPLAY系統的網頁、流動應用程式（My SmartPLAY App）或智能自助服務站遞交電子抽籤申請。登記成為SmartPLAY用戶完全免費，登記方法請參閱連結。

比賽名額為200人，所有名額將經由SmartPLAY系統以抽籤形式分配。在長洲居住、就業或就讀人士，可享有優先抽籤權報名參加比賽。有關詳情，請參閱活動章程，載於「包山嘉年華2025」專題網頁。

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包山嘉年華將辦學童繪畫比賽、攀爬嘉年華等

除了壓軸的「搶包山比賽」外，今年的「包山嘉年華」還有一連串精彩項目，包括學童繪畫比賽，以及「攀爬嘉年華」等。包山繪畫比賽對象為離島區幼稚園學生及小學生，希望藉比賽增進他們對長洲太平清醮傳統搶包山活動及本土習俗的認識。

至於4月27日早上舉行的「攀包山隊際接力賽」，由大會邀請本地大專院校、政府部門、公用事業及工商機構參加，歡迎市民到場觀賞及為參賽者打氣。同日下午舉行的「攀爬嘉年華」將包括攀爬同樂活動、攤位遊戲、手工藝製作和綜合表演等，同場更設有「許願包山」和展出學童繪畫比賽的得獎作品，歡迎市民到場參與及觀賞。