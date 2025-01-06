長洲村屋新盤「恒苑」周五招標賣4伙　最大767呎三房連天台戶

樓市踏入2025年，不少新盤搶飲頭啖湯，當中不乏另類樓盤。位於長洲高山村村屋新盤恒苑今日（1月6日）上載銷售安排，落實在本周五（1月10日）以招標形式賣4伙，時間由當日下午2時半開始至同日下午3時半，招標時間1小時。



最大一伙767平方呎 屬三房連天台戶

今次招標單位分別為A座地下、2樓，B座2樓，以及C座地下，屬兩房至三房間隔，實用面積由631至767平方呎。同時亦只提供一種方法，買家需在自付樓價5%，其餘樓價95%需在120天內付清。

當中，最大一伙屬A座2樓，屬三房間隔，實用面積767平方呎，連570平方呎天台。

最大一伙屬A座2樓，屬三房間隔，實用面積767平方呎，連570平方呎天台。

項目於2022年2月完工、屬現樓項目

項目位處長洲高山村43號，屬村屋設計。全盤設有6幢物業，每幢提供3伙單位，分別為地下、一樓及二樓連天台，合共涉及18伙。單位戶型涵蓋兩房及三房戶，實用面積由625至783平方呎。值得留意的是，每幢物業僅設有一條共用樓梯，一樓及二樓的單位需通過樓梯前往。

資料顯示，發展商為9位何姓人士，包括何茂彰、何茂鈞、何瑞輝、何瑞濱、何茂松、何茂燊、何茂峯、梁何美聘及何美雁。