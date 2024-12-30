長洲村屋新盤「恒苑」上樓書　設6幢共18伙　提供兩房至三房戶

長洲高山村村屋新盤恒苑最新上載售樓説明書，項目共設有6幢物業，每幢提供3伙單位，共涉及18伙。當中戶型涵蓋兩房及三房戶，實用面積由625至783平方呎。該項目於2022年2月25日已經完工，即為現樓項目。



項目於2022年2月完工、屬現樓項目

項目位處長洲高山村43號，屬村屋設計。全盤設有6幢物業，每幢提供3伙單位，分別為地下、一樓及二樓連天台，合共涉及18伙。單位戶型涵蓋兩房及三房戶，實用面積由625至783平方呎。值得留意的是，每幢物業僅設有一條共用樓梯，一樓及二樓的單位需通過樓梯前往。

最大單位783呎、連572呎天台

當中最小面積的單位為B座地下，面積625平方呎，兩房間隔。而最大單位則為F座二樓，實用面積783平方呎，三房間隔，連572平方呎天台。

資料顯示，發展商為9位何姓人士，包括何茂彰、何茂鈞、何瑞輝、何瑞濱、何茂松、何茂燊、何茂峯、梁何美聘及何美雁。