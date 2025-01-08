「舉報濫用公屋獎」下周三起實施　成功舉報最高可獲3000元獎金

房委會今（8日）日宣佈，將在下周三（15日）開始實施「舉報濫用公屋獎」。所有參與計劃的舉報人需以實名舉報，如房委會成功根據其資料，向濫用公屋住戶發出遷出通知書，則可獲3000元現金獎勵。房委會並設評審委員會，審核每宗獲獎個案，以免計劃被濫用。



房委會今日宣佈，將在1月15日開始實施「舉報濫用公屋獎」。（盧翊銘攝）

房委會指，除了房委會或房屋署的直接僱員外，所有16歲以上、能以實名向房屋署提供真實資料，令署方成功向濫用公屋者發出遷出通知書的人士，均符合計劃參加資格。參加計劃的人士會由專責人員進行初步評估和面見，以確保資料真確。如房委會成功根據舉報人提供的資料，向濫用公屋住戶發出遷出通知，會向舉報人發出感謝狀和3000元現金獎勵。

至於舉報途徑，房委會指可透過舉報郵柬、房委會或房屋署網頁的電子表格、舉報熱線、電郵給房委會或房屋署，及通知屋邨辦事處等方式舉報。而舉報人士的身份會絕對保密，房委會及房屋署也不會向舉報人士透露調查的詳情及結果。

此外，房委會將設立評審委員會，並由首長級人員擔任主席。該委員會將負責審核每宗可獲獎勵的舉報，並審理部分性質複雜的個案，例如有多於一人聲稱提供有用資料，令房委會成功向某濫用公屋人士發出遷出通知。

房委會指，如有人士在計劃開始前已實名向房屋署舉報濫用公屋個案，房委會在查明屬實並於計劃實施後，主動聯絡有關人士，徵詢其是否參與計劃。