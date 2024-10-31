舉報濫用公屋明年1月實施 獎勵3000元及感謝狀 一類人不能參加
撰文：馮子健
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《施政報告》提出提出加強打擊濫用公屋。房屋局今日（31日）向立法會提交文件，指會在2025年1月推出「善用公屋資源獎勵計劃」，以助找出更多濫用公屋個案，獎勵包括3,000元現金及感謝狀，除房屋署的直接僱員外，任何人士均可參加。
需實名舉報以協助房屋署收回被濫用公屋
房屋局向立法會提交文件，指除了收緊富戶政策，房委會亦會繼續致力打擊濫用公屋，確保公共資源用得其所。文件指出，明年1月房委會會推出「善用公屋資源獎勵計劃」，為提供確切情報，而有效地協助房屋署成功收回被濫用的公屋單位的實名舉報人士，提供獎賞，包括現金3,000元獎勵及獲發感謝狀以作嘉許。
多渠道提供情報 舉報者要經過評審
此外，文件指出，每名參加人士須聲明同意參與計劃，並會由專責人員進行初步評審及見面，以確保資料的真確性，及防止獎賞計劃被濫用。舉報人士可透過免費郵柬、網上電子表格和舉報熱線等途徑提供情報。除房屋署的直接僱員外，任何人士均可參加。
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