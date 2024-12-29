濫用公屋｜房協擬AI查車價　稱落邨觀察或主觀　分析數據覓空置屋

房協今年收回36個出租單位，包括早前被揭發擁有超過30幅土地的租戶。房協明年將以人工智能技術，透過分析照片查核停泊屋邨內的車輛價值，指落邨觀察或帶主觀性。另外亦會建立「家訪易」數碼平台分析住戶數據，了解單位是否空置或有非戶籍的「黑戶」居住。



房協轄下出租屋邨。（房協圖片）

今年收回36個出租單位 舉報大增

房協助理總監（物業管理）楊展鵬接受《明報》訪問，指房協自去年12月推出多項打擊濫用公屋措施施舉報大增，今年首10個月接獲397宗舉報，不少是網上申報。今年4月約1,900個租戶申報後，經查核後已收回36個單位，全部涉及擁有香港住宅物業。

房協6月成立「房屋資源管理及營運組」打擊濫用公屋，其中約10人是前警務人員、前廉署調查員、前律政司人員及前地政總署人員。其餘成員來自房協內部，主要負責審計及行政。

房協將利用AI技術，核查停泊車輛車價。（資料圖片）

AI技術分析車價打擊富戶

房協和初創企業合作研發AI技術，運用照片分析車輛出廠年份和估計價值，估計明年推行。如果經核實車輛屬於「富戶政策」下的租戶，車輛的價值會納入租戶資產計算。房協表示，收集的照片不會拍到車牌號碼，會跟初創公司詳細討論如何保障租戶的個人資料私隱。

落邨觀察有時會帶有主觀性，以為平治很貴但其實車齡已10多年，現在只憑車頭燈款式，已可得悉車輛出廠年份及估計價值。 房協助理總監（物業管理）楊展鵬

研發數碼平台 加強分析住戶數據

今年首11個月已完成約1.4萬伙的家訪，未來會增加不定時家訪，包括在晚間探訪的次數。房協正研發「家訪易」數碼平台，加強數據分析，精準找出一些線索，了解單位是否空置或有「黑戶」，即非戶籍人士居住。