九龍東新春消費大抽獎1.17起可參加　送日韓機票勞力士　詳情一覽

農曆年將至，九龍東區各界聯會本月17日起舉辦新春消費大抽獎活動，獎品約有1,500份，總值150萬元，包括勞力士手錶、日韓及東南亞等地機票。市民只要在區內所有食肆及商戶合共兩次消費滿300元，則可參與抽獎，每名參加者最多中獎一次。觀塘區區議員柯創盛表示，活動由民間自發，目的為振興地區經濟，期望可吸引居民假期留港消費。



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獎品包括酒店住宿及餐飲優惠券等 可無限次參與 最多中獎一次

九龍東區各界聯會連同黃大仙及觀塘民政事務處，將於1月17日至2月16日期間，舉辦新春消費大抽獎活動。活動將派發約1,500份獎品，總值150萬元，包括勞力士手錶、日韓及東南亞等地機票、酒店住宿、餐飲優惠券及教育課程等。

市民只要在九龍東的商戶及食肆，即包括黃大仙、觀塘及秀茂坪等地，兩次消費合計300元或以上，即可上傳兩張收據至指定網站，無限次參與抽獎。每名參加者最多中獎一次。

同時舉辦九龍東攝影比賽 邀KOL宣傳抽獎等活動

此外，新春消費大抽獎活動期間，大會同時舉辦九龍東攝影比賽，鼓勵市民拍攝區內景色，題材包括黃大位的廟宇文化、鯉魚門的行山徑等。大會將邀請KOL等在網絡平台宣傳相關活動。

觀塘區議員、九龍東潮人聯會常務副會長柯創盛。（資料圖片）

抽獎活動為振興經濟 柯創盛冀居民假期留港消費

觀塘區議員、九龍東潮人聯會常務副會長柯創盛表示，抽獎活動由民間自發，目的為振興地區經濟，適逢春節、元宵及情人節將至，期望可吸引居民留港消費。他又透露，部份商戶同樣希望可貢獻社會，主動提供獎品，「大家都好爽快，突顯出官商民合作。」

考慮到照顧地區小店 非電子收據亦可上傳抽獎

柯創盛又指，為了避免市民只光顧連鎖店舖，考慮到地區小店未能提供電子收據，只要收據上列明店舖名稱、地址、電話及蓋印，同樣符合資格可上傳至網站抽獎。至於網站目前仍在籌備中，即將公布。