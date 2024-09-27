防騙｜警首辦反詐騙大抽獎　300萬元獎品不止比亞迪電動車

騙徒手法亦層出不窮，中伏受騙苦主人數不斷，2024年詐騙案數目比往年同期增加一成多，至24,407宗；損失金額大幅增至五成，至51.4億港元。



警方為普及去年推出的「防騙視伏器」程式，首次舉辦大型抽獎活動「全城反詐大抽獎」，持有效香港身份證的市民皆可下載APP並根據指示參與抽獎，有機會贏取電動車及手提電話等豐富獎品。



警方找來女子組合Twins拍攝「全城反詐大抽獎」宣傳短片。（警務處提供）

首7個月騙款按年多55%主要涉及電騙

刑事及保安處處長葉雲龍指，本年1至7月供錄得24,407宗詐騙案，比去年同期的21,798宗上升12%，案件升幅主要來自新型電騙「假冒客服騙案」。

整體騙案類別當中，約6成涉及網上騙案，分別為網上購物騙案（6,280宗，26%）、電話騙案（4,594宗，19%）、投資騙案（2,700宗，11%）以及求職騙案（1,965宗，8%）等。騙案損失總金額則比去年同期的33億港元上升逾55.7%，總計51.4億港元，被騙金額主要由電騙佔最大份額。

葉雲龍指本年1至7月受騙金額上升至51.4億港元。（周令知攝）

警方：每13分鐘發生一宗騙案

網絡安全及科技罪案調查科總警司林焯豪說：「每13分鐘，就有一宗騙案發生，平均每日損失達2500萬港元」警方繼與通訊辦、流動電訊營辦商、10家銀行等各社會持份者推出各種防騙計劃，今年2月更升級反詐應用程式「防騙視伏器」程式，加入自動辨識可疑來電和網址的警示功能，並增設公眾舉報平台。

「防騙視伏器」程式下載量至今已逾57萬次，警方形容為市民提供全天侯的防騙屏障之餘，亦更快捷收集詐騙情報。

林焯豪向傳媒介紹警方近年舉辦的各項防詐活動。（周令知攝）

大抽獎獎品豐富 多抽獎機會

網絡安全及科技罪案調查科警司陳純青表示，為推廣下載及應用「防騙視伏器」 ，警方首次舉辦「全城反詐大抽獎」。活動由官方出品，市民無需擔心「中伏」，自10月1日早上9點開始，無論是新舊「防騙視伏器」用戶，只要持有效香港身份證，透過點擊APP内的浮動抽獎標示，然後跟從指示完成各種動作，進入抽獎網站，即可獲得相應抽獎機會。

完成指定動作越多，用戶的抽獎次數越多，有機會抽得各種獎品，包括全新電動車、智能手機、信用卡簽帳額、機票、酒店住宿、珠寶首飾、電器及生活品禮券等等，逾4萬份獎品，總值超過港幣300萬元。

本次大抽獎分為每日即中獎及終極大抽獎兩部分：每日即中獎獎品包括智能手機、家庭電器、酒店住宿、珠寶首飾及餐飲禮券等；而終極大獎包括全新電動車、兩套雙人亞洲來回機票，一部智能手機及一套價值1萬元超市禮券，中獎名額共5個。

市民可即時在抽獎頁面得知抽獎結果，獎品會則透過電郵（info@antiscamluckydraw.hk）發送，包括可即用的電子禮券或憑中獎電郵到指定門市換領的禮品。抽獎網站亦會記錄參加者的抽獎次數，並以此進行終極大抽獎；換言之，用戶抽得越多，中終極大獎機會則越大。

終極大獎得獎者名單將於10月31日公布。如有疑問，市民可到守網者網站(cyberdefender.hk)查看抽獎詳情，或於星期一至日(包括公眾假期)早上9時至下午6時致電警方熱線（3700 7111）進行查詢。

陳純青介紹抽獎詳情，參加者越抽得多越有機會中獎。（周令知攝）

掃描二維碼下載「防騙視伏App」。

守網者CyberDefender官方網站：

https://cyberdefender.hk/

「防騙視伏App」Apple Store下載網址：https://apps.apple.com/hk/app/%E9%98%B2%E9%A8%99%E8%A6%96%E4%BC%8Fapp/id1663109821

「防騙視伏App」Google Play下載網址：

https://play.google.com/store/apps/details?id=scameter.hk.cyberdefender&hl=zh_HK&pli=1

「全城反詐大抽獎」熱綫：

3700 7111