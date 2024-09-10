大熊貓盈盈BB｜周六滿月　海洋公園派815份豬腳薑　即睇抽獎辦法

大熊貓盈盈的一對龍鳳胎BB今個星期六（14日）滿月，海洋公園今日（10日）在社交平台預告，會在滿月前夕、即9月13日中午舉行「大熊貓BB滿月有獎活動」派豬腳薑醋，送出815張薑醋卡，卡上還會印有家姐、細佬的熟睡照片。



香港大熊貓官方專頁

香港海洋公園官方專頁

海洋公園今日（10日）在社交平台預告，會在一對龍鳳胎BB滿月前夕、即9月13日中午舉行「大熊貓BB滿月有獎行動」派豬腳薑醋，送出815張薑醋卡。（IG pandahk_official圖片）

薑醋卡會印有熊貓BB家姐、細佬熟睡照片

海洋公園在社交平台Instagram今日發布新帖文，內文提到一對大熊貓BB將在9月14日滿月，在滿月前夕、即9月13日中午12時，海洋公園會舉行「大熊貓BB滿月有獎活動」派豬腳薑醋，送出815張薑醋卡，卡上還會印有家姐、細佬的熟睡照片。

家姐露出肚仔、躺著睡覺，雙手做出跟超人「十字死光」甚為相似的動作。（IG pandahk_official圖片）

參加方法：在指定表格填寫給熊貓BB祝福語句

有意參加的「契爺契媽」，可以先留意參加方法，除了要追蹤海洋公園兩個Instagram，屆時還要填寫指定表格，在表格中填寫對大熊貓BB的祝福。得獎的「契爺契媽」在9月20日或之前會收到電郵通知。

滿月活動未開始，網民已相當興奮，不少人也在帖文下留言說期待活動，有人更提議海洋公園不如考慮之後再為一對大熊貓BB辦場百日宴。

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