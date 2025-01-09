路面標示「堅尼地城」變「坚泥地城」　港燈認工人誤用不正規字體

有網民近今日（9日）在社交平台發文，指在干諾道西的路面標示「堅尼地城」，被寫錯「坚泥地城」，即「堅」寫成簡體字「坚」，「尼」錯寫成「泥」。路政署指，該錯處是港燈公司在現場掘路，在地面貼上臨時路面標記時寫錯，已要求港燈作出更正。



港燈回覆證實，承建商在上址進行路面重鋪工程後，在地面貼上臨時路面指示標記時，工人誤用不正規的字體，已指示承建商修正、有關路面標示今早10時已修正為「堅尼地城」。港燈就事件可能引起的不便致歉。



有網民近今日（9日）在社交平台發文，指在干諾道西的路面標示「堅尼地城」，被寫錯「坚泥地城」。（網民「ives_ccy」@Threads）

路政署稱已要求港燈公司作出更正

有網民今日在Threads上發文，指在干諾道西的路面標示「堅尼地城」，被寫錯「坚泥地城」；有網民在今日收工時段特意前往現場，見到相關錯處仍未清去。

路政署回覆查詢指，該錯處是港燈公司在現場掘路時，在地面貼上臨時路面標記，寫錯「坚泥地城」，路政署已要求港燈公司作出更正。署方其後補充，港燈公司已按署方要求於今早（1月10日）完成更正。

港燈指承建商重鋪路面後貼臨時標記 工人誤用不正規字體現已修正

港燈回覆時確認，在干諾道西正進行電力改善工程，承建商在進行路面重鋪工程後，在地面貼上臨時路面指示標記時，工人誤用不正規的字體。

港燈已立刻指示承建商作出修正，並叮囑工程人員及承建商要小心留意工程細節，避免再出現類似情況。

港燈回覆指，在干諾道西的路面標示於今早約 10 時修正為「堅尼地城」。(港燈提供圖片)

港燈表示有關路面標示已在今早約 10 時修正為「堅尼地城」。

港燈就事件可能引起的不便致歉。