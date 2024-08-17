路政署研多款鋪路物料抗極端天氣　物盡其用廢車胎與玻璃瓶也重生

運輸及物流局局長林世雄今日（17日）在網誌表示，路政署研發了多款嶄新鋪路物料，具有耐熱、降噪、抗疲勞等不同特性，當中更融入物盡其用的理念，為廢棄車胎與玻璃瓶賦予新生命，包括與理工大學團隊努力，研發適用於本港市區道路的新低噪音鋪路物料PM6號瀝青，令輪胎與路面摩擦所產生的交通噪音降低約2.5分貝，相當於減低路面上接近一半車流量的噪音，目前已在18個路段使用。



深圳灣公路大橋現已使用高改性瀝青物料HMSMA10。（運輸局網誌）

林世雄表示，香港擁逾2240公里長的公共道路網絡，面對人口稠密、地勢起伏不平，加上車輛密度高，令路面設計和維修面對不少挑戰，極端天氣更增加道路保養的難度，因此路政署研發了多款嶄新鋪路物料，具有耐熱、降噪、抗疲勞等不同特性。

他表示，由於路面長時間受猛烈的陽光照射，瀝青路面容易變軟甚至變形，馬路表面受壓後更易損壞，路政署與理大合作發了一種新型瀝青物料「高改性瀝青瑪蹄脂碎石混合料(最大粒徑10mm)」，簡稱HM10號瀝青，使用較高黏度的瀝青油生產，相對於之前常用的瀝青，具有更優勝的抗變形、抗老化和抗疲勞特性，提高道路的耐用性，減低路面維修的頻率，目前已在約100個較繁忙路段應用，包括深圳灣公路大橋。

元朗朗業街現已使用新低噪音鋪路物料PMSMA6。（運輸局網誌）

除應對溫度變化外，路政署與理大更成功研發適用於本港市區道路的新低噪音鋪路物料「聚合物改性瀝青瑪蹄脂碎石混合料(最大粒徑6mm)」，簡稱PM6號瀝青。新物料能令輪胎與路面摩擦所產生的交通噪音降低約2.5分貝，相當於減低路面上接近一半車流量的噪音，已在2023年初開始使用這種新物料，目前已於約18個路段使用。

團隊更積極研究提升低噪音鋪路物料的耐用性，並於2023年年底開始就另一種較PMSMA6更耐用的低噪音鋪路物料「高改性瀝青瑪蹄脂碎石混合料(最大粒徑6mm)」，簡稱HM6號瀝青，進行實地測試，以收集數據分析新物料降低交通噪音的實際成效。

長沙灣道現已使用橡膠瀝青鋪路物料。（運輸局網誌）

可持續發展物料也十分重要，林世雄稱團隊同時研究將廢棄車胎橡膠粉添加到傳統瀝青鋪路物料以提高路面耐用性，讓物盡其用的環保概念，相關實地測試已於2023年年底完成，結果十分理想。署方正研增加廢棄車胎橡膠粉的比例及優化橡膠瀝青的生產過程，更環保、更廣泛地應用於道路維修工程。

至於行人路路磚方面，他稱路政署早於20年前起已規定混凝土路磚必須使用循環再造集料，來自建築或拆卸工程產生的破碎混凝土或碎石。至2023年路政署已使用了約2,200噸循環再造碎玻璃，相當於超過440萬個棄置的酒瓶。

運輸及物流局局長林世雄指路政署研發多款鋪路物料。（資料圖片／歐嘉樂攝）

他稱環保路磚可在工廠預製在現場快速鋪設，大大縮短封閉行人路的時間；環保路磚的生產過程消耗較少能源並節省大量原材料，有助降低碳排放，更具可持續性，也堅固耐用，形狀、尺寸和顏色可適當調整，能為公共空間增添美感等。