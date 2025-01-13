協盛建築傳結業　建造業總工會：一個警號　據悉協興建築接手工程

承包多項工程的協盛建築早前傳正遣散員工，近日再有懷疑內部信件流出，稱公司將結束業務，2月起終止員工僱傭合約。香港建造業總工會理事長周思傑表示，業界亦聽聞相關消息，未有官方公布，但內容似乎正確，並指聽聞協盛手上工程會由協興建築接手。他稱去年私人市場工程減少三分之二，對業界造成極大影響，協盛作為大公司結業是一個警號。



協盛位於觀塘的辦公室。

香港建造業總工會理事長周思傑今早（13日）在電台節目表示，去年12月底已盛傳協盛建築會結業，但一直未有官方公布結業還是重組，至日前網上流傳信件講明結業，認為內容「似乎正確」。

他稱據其了解及在協盛做的工友表示，部份員工會被遣散，亦有員工會轉介至協興建築旗下，亦聽聞大部份項目會轉由協興接手，指結業與否是商業決定，但必須跟足勞工法例處理好勞資關係。

協盛建築現時仍有多個建築項目。(協盛建築網站截圖)

周又說，去年香港私營工程減少三分之二嚴重打擊業界，尤以中小型公司最受影響，即使政府工程上年推得足，但由於私人市場與政府工程分開，一般做開私人工程只會做私人工程，做開政府工程則做政府工程，即使政府加推工程亦救不到全部人，但認為推多些工程絕對有幫助，建議私人工程公司可以試申請成為發展局名冊下、可承接政府工程的公司，政府也可多分拆工程，被判予中小型公司。

他又透露，近日業界亦留意到即使是政府工程亦有問題，「找數都找慢咗、無話唔畀，但慢少少或者畀唔足」。至於開工不足方面，他指落釘板及石屎影響最大，機電工程、裝修及油漆則在搶人，預料待2025年工程結束後無新工程加入，情況會更嚴重。

香港建造業總工會理事長周思傑。（資料圖片/黃學潤攝）

協盛作為大公司若結業，周認為是一個警號，顯示環境轉差，連有背景大間公司因工程量不夠而結業，擔心一些中小型公司及二判公司更困難，並稱知悉有良心的二判公司，已抵押自己物業出糧予工友。