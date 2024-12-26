據悉協盛建築遣散員工　建造業總工會料工程量減　致業界拖糧嚴重

消息指屬新世界系、正負責多項工程的協盛建築上周起陸續遣散員工，部分現有工程或員工或可過渡至周大福創建旗下的協興建築。建造業總工會理事長周思傑今（26日）表示，據其了解協盛因工程量出問題須遣散員工，預料本周內會有公布，他對消息感到震驚，指正值年尾，被遣散工友都感徬徨。他稱業界拖糧情況嚴重，原因是工程量減少，當中私人工程減少超過6成，非發展局名冊內的私營發展商也未能受惠公營工程，建議政府將工程「斬件」，吸引業界承辦公營工程。



協盛位於觀塘的辦公室。

建造業總工會理事長周思傑今接受商台訪問稱，據其了解，協盛因工程量問題須遣散員工，料本周內會公布。他認為，協盛在業界屬有實力公司，故對遣散消息感震驚，又稱現正值年尾，相信被遣散工友會感十分徬徨，故希望該公司可跟足勞工法例，妥善安排工友過渡。

過去一年建築業界多間公司傳拖糧，周表示，拖糧問題嚴重原因是工程量減少，尤其私人工程量減少超過6成，影響業界現金流。他指建造業在年底需要結算款項，包括材料費及薪金等，擔心拖糧情況會陸續再有發生，現時業界貨尾過多，減慢起樓意欲，認為即使政府加推公營工程，亦未能惠及未在發展局相關名冊上的私營發展商，故建議政府將工程「斬件」，吸引業界承辦公營工程。

勞聯立法會議員林振昇在同一節目指，暫未收到工友求助，但提到財政預算案已指檢視工務工程的緩急優次，擔心今個財政年度面臨千億財赤下，工程量會再減少，冀政府盡快推動部分已批准前期工程的項目。

林續稱，立法會早前通過《建造業付款保障條例草案》，料可促使總承建商規劃現金流，對下游分包商財政狀況有幫助，但部分大型承建商本身已面對財困，條例亦難以解決財政結構性問題。

協盛網站顯示公司有多個工程項目仍在進行，包括香港大學黃竹坑學生宿舍、與新世界發展相關的就有大圍住宅柏傲莊、航天城等。據了解，協盛部分地盤亦會交由協興接手處理。