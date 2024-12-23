協盛建築曾稱工程不足　消息：上周起遣散員工　新創建協興或接手

再有建築公司陷危機，消息指，協盛建築上周起陸續遣散員工。據了解，部分現有工程將由新創建集團（即將改名為周大福創建有限公司）全資擁有的協興建築接手，部分員工亦有機會過渡到協興。



協盛上星期曾向員工發信，指工程量嚴重不足及營商環境艱難，宣布凍薪及不分發花紅。



協盛建築現時仍有多個建築項目。(協盛建築網站截圖)

上周開會討論公司前景 發信宣布凍薪、今年無花紅

據了解，協盛與員工上周開會商討公司前景，之後陸續有員工收到遣散通知，其中部分人有機會過渡到新創建旗下的協興建築。

協盛上星期亦有向員工發信，指今年充滿挑戰和艱辛。面對建造業界工程量嚴重不足及艱難的營商環境，慎重考慮及平衡各方因素後，宣布明年1月薪酬調整及今年度酌情性獎金為零。

協盛上周向員工發信，指工程量嚴重不足及營商環境艱難。(受訪者提供)

協盛旗下多個工程項目或由協興接手

協盛網站顯示公司有多個工程項目仍在進行，包括香港大學黃竹坑學生宿舍、與新世界發展相關的就有大圍住宅柏傲莊、航天城等。據了解，協盛部分地盤亦會交由協興接手處理。

由協盛擔任總承辦商的大圍柏傲莊三期地盤，上月9日懷疑吊籠失靈下墜，一名41歲男工人被鐵框壓着，搶救後不治。2021年柏傲莊III因牆身底座混凝土檢測未達要求，發展商新世界提出拆卸重建，涉事承建商同樣為協盛建築集團。去年機場航天城亦有男工觸電亡，「大判」協盛事後向死者家屬派發恩恤金。

大圍柏傲莊三期地盤。(資料圖片/鄭嘉惠攝)

成立12年 新世界去年出售協盛

協盛建築2012年由新世界系內的新創建集團成立，前稱「新世界建築有限公司」。新創建2018年以1.68億元，出售協盛給母公司新世界。到2023年4月，新世界向旗下建築部主席、協盛董事總經理蔡漢平出售100%協盛股權，作價2,990萬元。集團曾指協盛絕大部分收入來自新世界，又表示出售協盛後，新世界可以透過招標方式選擇外部服務供應商，節約成本。