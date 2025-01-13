流感｜168校被指拒安排到校打疫苗　盧寵茂：曾提醒、勸喻，邀請

本港踏入冬季流感季節，衞生署本月9日公布168間「沒有安排季節性流感疫苗學校外展學校名單」，新聞公布以「拒絕安排」形容這批學校，當中不乏名校，部份學校表示不滿。醫務衞生局局長盧寵茂今日（13日）回應批評，首度披露部份學校經衞生署多次提醒和勸喻甚至邀請下，仍然沒有參與季節性流感疫苗學校外展計劃，「這是一個事實」。



對於公開名單，盧寵茂表示，衞生署其實是告訴市民事實，希望讓該168間學校的家長知道學校並未參與，從而知道他們的子女不會獲安排在校內接種疫苗，他們能自行尋找適合的醫生或醫療機構進行接種。



▼1月9日 衞生署公開沒有安排季節性流感疫苗學校外展學校名單▼



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▼1月9日 衞生署公開計劃安排季節性流感疫苗學校外展，但日期未確定學校名單▼



向學校施壓？ 盧寵茂：流感對整個香港是壓力

盧寵茂今日下午出席「全校園健康計劃」學校分享會暨嘉許禮後會見傳媒，被問及衞生署公布沒有安排外展疫苗接種的學校名單，學界感到是施壓。他回應說：「流感確實對整個香港來說是一個壓力，壓力是有的，但是壓力是源自流感。」他指流感影響全香港市民的健康，當局特別關注的是高危人士，包括幼童和長者。

醫務衞生局局長盧寵茂首度披露部份學校經衞生署多次提醒和勸喻甚至邀請下，仍然沒有參與季節性流感疫苗學校外展計劃，故決定公開名單。(政府新聞處圖片)

稱公布名單是讓家長知道不會獲安排在校內接種

對於為何公布「沒有安排季節性流感疫苗學校外展學校名單」，盧寵茂首度披露部份學校屢勸不聽，「部分學校經衞生署多次提醒和勸喻甚至邀請下，仍然沒有參與外展計劃，這是一個事實。」衞生署冀有關學校的家長知道，他們需自行尋找適合的醫生或醫療機構為子女打疫苗，而不會獲安排在校內接種。

盧寵茂說，公開名單對全香港非常重要，也對保障學童健康十分重要，「我們認為有需要這樣做，希望透過多次提醒和活動，以至這次公布名單，讓教育界能與醫療界目標一致，均希望保障學童的健康，從而減輕香港面對流感的壓力。」對於該批學校有否在公開名單後有否「轉軚」，「我現在沒有進一步的消息關於他們有沒有參與，我希望有改善。」

盧：現在開始接種也比不接種為好

盧寵茂重申，流感疫苗本身有其時間迫切性，故一直都強調「有心唔好遲，十月最合時」,因此早在去年10月已經推出流感疫苗接種計劃。他指流感季節已經開始，打疫苗亦需要一些時間發揮功效，現在開始接種也比不接種為好，「但是我們不希望有些學校待流感高峰完結，甚至到二或三月才表示要接種，因為疫苗本身也有其時限、有效時間。」

我希望該些學校若可以改變主意，提供外展疫苗接種服務予學生，給予家長一個選擇。 盧寵茂

希望這些學校能夠提供選擇 由家長決定子女是否接種

盧寵茂說，明白有些家長可以因為不同原因而決定小朋友最終是否接種疫苗，但至少希望這些學校能夠提供選擇；即使學校內有一或兩個家長選擇為子女接種疫苗，當局都希望想出方法。他指如果遇到阻力，衞生署會盡量配合和協調，幫助他們解決這些問題。

疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆建議明年可以考慮預設所有學校都會參與外展接種計劃，不參與的話要解釋原因。盧寵茂回應說，現行機制下希望所有學校參加。他指由去年9月疫苗到港開始，衞生署已經做了大量工作，包括提供注射式疫苗和噴鼻式疫苗的選擇、時間上的選擇，也得到很多醫療衞生界的同事和同業幫助，很多私家醫生主動參與學校外展計劃，因此當局希望是全民參與。