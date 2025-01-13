流感｜劉宇隆倡明年起假定全部學校參與疫苗接種計劃　退出須解釋

本港踏入流感季節，疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆預料流感個案會上升多兩三星期才會下跌，且有機會整個流感季節會較長。至於近日衞生署公布168間拒安排到校接種疫苗學校名單，他認為不涉剝削家長學生選擇打針與否權利，但認為可以優化計劃，建議明年由學校舉手參與，改為假定所有學校都參與，不參與學校應另行申請退出並解釋原因。



醫管局將9月底起在公立醫院及門診診所為合資格人士接種季節性流感疫苗。（資料圖片/任葆穎攝）

劉宇隆在電台節目指，各項疫苗計劃下共接種183萬多劑疫苗，較去年同期增加5.4%，其中學校外展計劃參與數字上升，尤以中學增加最多。他指，見到有4歲小朋友同時感染流感及侵入性肺炎球菌，情況嚴重，稱同時感染流感病毒與細菌，免疫系統難有效抵抗，故接種疫苗十分重要。

他表示，長者重症近日倍增至30多宗，其中有16人死亡，入院情況以5歲以下兒童最高，又稱去年嚴重兒童個案有36宗、6人死亡，相信今年情況或差唔多。

疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆預料流感個案會上升多兩三星期才會下跌，且有機會整個流感季節會較長。（資料圖片/梁鵬威攝）

他又提到國家衞健委估算內地流感個案正在下跌，由於香港在中國南方，流感一般在北方先爆發，故預料香港流感個案應會再上升多兩三星期才下跌，整個週期可能很長，因今次同樣以H1病毒為主流，前年底至去年初的H1病毒拖拉接近六七個月，才跌至基準線以下。

他稱已事隔半年，相關抗體有所下降，目前長者及6歲兒下小朋友疫苗接種率不足一半，冀能達到7成左右，「「打到7、8成就會好舒服」，整個社會壓力減少。

衞生署呼籲家長盡快帶子女接種流感疫苗。（資料圖片/張浩維攝)

至於近日衞生署公布168間拒安排到校打疫苗學校名單引起爭議，劉宇隆強調原則上是不能強迫任何人接種疫苗，學校參加計劃也是提供多一個選擇予家長，家長仍能決定是否讓子女接種，不涉及侵犯個人選擇權利。不過他指可以有優化空間，建議明年計劃由現時學校舉手參加，改為假定全部學校都參加，若不參加須另行申請並解釋退出原因。

立法會議員鄧飛則重申不認同衞生署訴諸公眾的做法，認為未必有效果，反而覺得署方正對付學生，認為有更好做法，例如公布參與計劃學校名單，以鼓勵及表彰方式做，相信效果更明顯，並建議應及早準備計劃，讓學校可更早安排。

他又指劉宇隆提出的假定參加做法可以考慮，但須有教育局配合，不清楚只靠醫衞局及衞生署是否能指令學校全數假定參與。

▼1月9日 衞生署公開拒絕為學生安排到校接種疫苗學校名單▼

