流感｜衞生署公開168間拒安排到校打疫苗學校名單　包括一間官校

衞生署今（9日）公布香港已進入流感高峰期，呼籲市民接種疫苗。署方在公布中，附有連結至168間「拒絕安排」流感疫苗學校外展計劃的學校名單，以及13間仍未提供確定接種日期的學校名單，當中大部分為私立和國際學校，包括多間名校如寶山幼兒園、10間維多利亞幼稚園、拔萃女書院、聖保羅男女中學、嘉諾撒聖瑪利書院、香港培正小學等，更包括官校觀塘官立小學（秀明道），呼籲這些學校的家長不要等學校安排，應盡快帶子女接種疫苗。



有港島中學校長認為，學校或因多種因素未能安排外展計劃，衞生署僅以「拒絕安排」概括，或令部分學校 「食死貓」。立法會教育界議員朱國強指，接種疫苗屬自願性，學校安排與否有其考慮，不應被負面標籤。他期望衞生署解釋公開名單的用意，避免造成誤會。



衞生署呼籲家長盡快帶子女接種流感疫苗。（資料圖片/張浩維攝)

衞生署指，政府一直鼓勵市民盡早接種季節性流感疫苗，並透學校外展計劃等項目資助部分人士接種免費或資助疫苗。然而，衞生署指，現時仍有168間幼稚園、小學和中學「拒絕為學生安排到校接種疫苗」，另有13間已同意安排接種的學校仍未提供確定的接種日期。

翻查紀錄，這次是衞生署首次公開拒安排到校打疫苗學校名單，署方指是兩個月前已公開，並持續更新，完成打針才可「除名」。

▼1月9日 衞生署公開拒絕為學生安排到校接種疫苗學校名單▼



+ 16

寶山幼兒園、維多利亞、耀中等上榜

衞生署指168間學校拒絕為學生安排到校接種疫苗，不過在名單用「沒有安排季節性流感疫苗學校外展學校名單」字眼，多數為幼稚園，包括不少名人富豪子女入讀的寶山幼兒園、10間維多利亞幼稚園、5間英基幼稚園、基督堂幼稚園、協恩中學附屬幼稚、香港真光幼稚園（堅道）、香港培正小學 (幼稚園部)、聖保祿幼稚園、聖公會幼稚園、St. Catherine's 國際英文幼稚園、5間耀中幼稚園等。

觀塘官立小學（秀明道）、拔萃女書院、聖保羅男女中學上榜

小學方面，陳瑞祺（喇沙）小學、英基智新書院、香港培正小學、聖類斯中學（小學部）等名校上榜，另也包括觀塘官立小學（秀明道）；中學名校則有拔萃女書院 、香港中國婦女會中學 、民生書院、聖嘉勒女書院 、嘉諾撒聖瑪利書院、聖保羅男女中學、聖士提反女子中學及中華基督教會基道中學等。

▼1月9日 衞生署公開計劃安排季節性流感疫苗學校外展，但日期未確定學校名單▼



有13間已同意安排接種的學校，但仍未提供確定的接種日期。名單包括維多利亞（康怡）幼兒園 、迦南幼稚園﹝香港﹞ 、英藝小學暨幼稚園、聖類斯中學等。

中學校長：「拒絕安排」字眼未盡準確 或令學校「食死貓」

一名不願具名、已安排到校接種計劃的港島中學校長認為，部分學校或因多種因素未能在今季安排該計劃，如時間不容許、部分學生已接種疫苗等，並非有意拒絕。衞生署「拒絕安排」的字眼未盡準確，或令部分榜上有名的學校「食死貓」，產生負面感受。他認為，衞生署如想呼籲市民接種疫苗，可以鼓勵相關學校提醒家長自行為子女接種，無需公開學校。

朱國強期望衞生署解釋公開學校名單的用意，避免造成誤會。（資料圖片/黃浩謙攝）

教育界議員朱國強：涉及不同原因 如家長對疫苗有誤解

打鼓嶺嶺英公立學校校長、立法會教育界議員朱國強同樣指，學校未安排外展疫苗計劃，或涉及不同原因，如家長對疫苗有誤解、參與學生不足等。他指瞭解到有個別幼稚園擔心打針會令幼童不安，不了解原來有噴鼻式疫苗，因此決定今季不參與。

朱國強認為，衞生署如想提醒有關家長帶子女打疫苗，可呼籲學校出通告知會家長，無需公開名單。他續指，接種疫苗屬自願性質，學校不安排外展計劃亦各有原因，不應被負面標籤。衞生署應先了解學校、學生與家長的疑慮，並加強解說，以提高參與率與接種率。他期望衞生署解釋公開學校名單的用意，避免造成誤會。

根據衞生署衞生防護中心網站，學校可選擇參加「季節性流感疫苗學校外展計劃」或「疫苗資助學校外展」計劃，為學童提供免費或資助流感疫苗接種。