黎智英自辯・四｜總結篇　想喚起外國關注以阻《國安法》實施

壹傳媒創辦人黎智英被指利用《蘋果日報》發布煽動言論及勾結外國勢力案，黎智英早前已就他與《蘋果日報》的運作、他與重光團隊的關係，及他與英、美、台等地的政要交往等作辯解，他在最後階段的自辯中，講及他在2020年中，《國安法》生效前後，至他同年12月被拘留前發生的事。

黎亦有提及他對當時環境的想法，對於被指其言論在抹黑中港政府，勾結外國勢力，黎辯稱很多只是其推測，因他想喚起外國關注，為香港發聲，以阻《國安法》在港實施，並無主張制裁。至於twitter的帖文，黎稱該帳戶是其「徒弟」李兆富管理，他對很多帖文都沒太多印象。

黎又稱，他早已料到要入獄，並已寫下文章，準備被捕後在海外媒體刊出，但他後來改變主意，然而他在庭上卻公開了部份該文的內容。



黎智英稱他並不討厭中國文化，但覺其價值觀與中國的政府不同。（資料圖片）

總結主張

認與中國政府價值觀不同

黎智英在進入這階段的自辯時，先提到他對該段期間的一些個人想法，他提到他是愛中國文化和人民的，但不愛中國政府。他自辯時曾稱支持民主自由人權等普世價值，認為他的價值觀與中國政府不同。

認為國安法會破壞香港的自由制度

黎又稱，他認為《國安法》破壞香港的自由制度，會摧毀香港，若香港沒有法治，便會和中國一樣。他又指中國在過去40年，經濟上雖然有發展，但政治上仍然恐怖。故他在該段期間，想外國了解香港的情況，希望外國為香港發聲，從而令中國不會真的在港實施《國安法》。

認過往想法天真 現在抗爭已無用

黎又提到，他當時曾以為即使有《國安法》，只是作震攝效果，不會真的使用，因他相信中國不會真的想摧毀香港。然而《國安法》推出後，比他想像嚴苛，他以為不會用只是其一廂情願的想法，亦太天真，現在覺再抗爭已經無用，所以亦不會再抗爭。

他辯稱他當時所發言論並非主張國際制裁，只是作出推測，認為其言論不會令人憎恨中央政府，而他想外國為香港發聲及讉責，他認為並不屬於敵對。

2020年6月18日，《蘋果日報》25周年報慶，當時《國安法》仍未實施，黎智英有向同事講話。

國安法前後的情況

一人一信救香港是張志偉提出

黎承認在2020年約5月期間，曾發起「一人一信救香港」運動，目的是想阻止頒布《國安法》。當時李柱銘有反對，黃之鋒更在facebook撰文：「睇到真係覺得有啲骨痹同埋肉麻…..內理由叫人哋國家嘅總統SaveHK」。

黎稱不同意黃之鋒說法，又稱對李及黃反對並不意外，甚至《蘋果日報》的編採高層張劍虹及陳沛敏亦反對，其律師不禁問，黎當時如何力排眾議發起這運動，黎說：「我係老闆！(I was the boss.)」又指該主意其實是蘋果動新聞平台總監張志偉提出的。

人心惶惶認為有支持是好事

2020年6月30日深夜，《國安法》公布及實施，黎認為屬非常嚴厲，他曾向多名好友發訊息指：「中共癲咗」。黎稱當時有考慮不再接受訪問，但他與妻子討論後，妻子不怕，之後繼續接受外國傳媒訪問。黎又指，因為法例條文比想象中差，當時人心惶惶，他認為任何對香港的支持都是好的，所以決定繼續發聲。

國安法後多名作家請辭

黎又提到一些在《國安法》後的即時改變，包括專欄作家如古德明等，決定不再為《蘋果》撰文；原本為他管理twitter帳戶的「徒弟」李兆富亦提出請辭，但當時未找到人接手，李繼續幫他一段時間。

郭明瀚提制裁 李柱銘即退谷

黎又稱，《國安法》後他開始謹慎言論，不會隨便提制裁，並提到有次在一個包括李柱銘及美國前駐港領事郭明瀚的群組中，郭明瀚建議制裁中國，李柱銘即稱覺得不合適，李當日退谷。黎則沒有退出，因他認識郭明瀚多年，認為這樣退出不很禮貌。

有提同事謹慎亦不會叫同事抗爭

黎指《國安法》實施後，有同事在公司的飯盒會問日後新聞的處理，因為他們在該法立法前，曾以「狗官」形容鄭雁鴻，黎叫同事要謹慎，他不會叫同事抗爭，因為同事的性命較《蘋果》重要。

否認曾稱若被捕會引起國際關注

對於其前下屬楊青奇曾指他曾說若黎被捕就更好，會引起國際關注，黎否認有這樣說過，並反問：「我被捕怎會引起外國關注？」又指楊的說法荒謬。

黎智英在2020年8月10日被國安處警員拘捕，之後獲准保釋。 （資料圖片/羅君豪攝）

2020年8月10日，周庭同樣被警方以涉嫌勾結外國或境外勢力危害國家安全罪拘捕，但黎智英稱他並不知情。（盧翊銘攝）

被捕後的改變

被捕前3天仍談及官員被制裁

黎智英在2020年8月10日正式被香港警方國安處拘捕，黎自辯時提到他在被捕前3天，即同月7日，他的twitter仍有談及11名香港官員被制裁的事，又在帖文反問，為何選舉主任無被制裁。

被捕即通知李柱銘 與周庭無私交

2020年8月10日早上，國安處人員到黎的大宅拘捕他時，黎稱他即通知李柱銘、李永達等人，又曾叫李柱銘代他找當時的大律師公會主席夏博義，但最後沒有找夏代表。黎稱他不知周庭及李宇軒等也同日被捕，又稱他與周只是閒聊過數句，兩人無私交，亦不知周與G20全球登報的事有關。黎在該次被捕後獲准保釋。

黎智英被捕在2020年8月10日被捕當日，警方亦大規模搜查蘋果大樓。（羅君豪攝）

去年8月10日黎智英被捕，有警員到蘋果大樓內翻查文件。（壹傳媒員工提供）

去年8月10日黎智英被捕，有警員到蘋果大樓內翻查文件。（壹傳媒員工提供）

去年8月10日黎智英被捕，有警員到蘋果大樓內翻查文件。（蘋果日報截圖）

指警大規模搜查想嚇怕傳媒

黎稱該次被捕時，警方派出200人大規模搜查蘋果大樓，黎認為是想嚇怕傳媒，又指他的兩名兒子與事件無關，亦同被捕，認為《蘋果》已失去法治及言論自由的保護。

黎稱被捕後仍有接受訪問，但都不會太激烈，他同月13日主持其訪談節目Live Chat with Jimmy Lai，他亦有提嘉賓不要太激進。

訪談節目的言論只在分析時局

他在同月18日的節目曾說：若不能改變中國，中國將改變我們。黎稱他當時的話並無煽動之意，他解釋他只是道出事實，想中國融入普世價值，避免將來的衝突，因為若中美出現對抗，令投資者恐懼，這才是毀滅性。他認為當時的言論只是分析時局，並非主張制裁中國，又重申，他在《國安法》前後都沒有勾結外國勢力。

料會入獄原本安排了文章出版

黎又稱，他早已預計將會入獄，並在2020年7月1日前，已寫定一篇文，打算入獄後在《華爾街日報》刊登，其律師有在庭上讀出該文的部份內容：

來自香港牢獄的信件（中文翻譯）：如果你正在讀此信件，代表我在獄中，體現中共的正義⋯⋯某程度上，我現在比在監獄外更自由。當站出來爭取真相和法治，政權也會視為犯罪，誠實的人可何處容身？數以百計、千計的香港人被捕，不論他們被控的控罪為何，我們真正的罪行也一樣。我們堅持北京和香港政府，應兌現於1984年向我們許下的承諾，讓我們回歸中國後，仍然可以維持自由的生活方式。我們現時身陷囹圄，或面對檢控，因我們指出該承諾是如何空洞，令北京和香港尷尬⋯⋯我已踏入垂暮之年，發生在我身上的事已變得不重要。未來屬於年輕人，香港大部份年輕人都未曾在英國殖民時期或共產黨統治下生活，但他們知道什麼是自由。他們也正發現，北京的主子決心不讓他們，再嘗到自由的滋味。 黎智英

但黎稱他最後改變主意，文章沒有刊出，但仍在庭上公開該文的內容。

黎智英在獲准保釋期間有繼續接受訪問及主持節目

2020年11月13日，黎智英與前港督彭定康在節目中對談。

2019年10月12日哥倫比亞廣播公司（CBS）《六十分鐘時事雜誌》（60 Minutes），播出黎智英的訪問。（CBS）

黎智英在國安法生效後不久，即推出英語訪談節目。（節目片段）

獲保釋後繼續談美台關係

黎在其最後一星期的自辯中，提及他在2020年10月至12月初，他被拘留前的言論，他當時已是在警方的擔保下，但仍有在其節目或文章提及美台關係，但黎否認他是在鼓勵美台在軍事上有更緊密合作。

黎又認當時希望特朗普連任，他甚至因而被朋友指責，至特朗普敗選，黎亦主張拜登政府會維持特朗普對華的強硬政策。

無煽動他人憎恨習近平

黎亦有在其節目中形容國家領導人習近平是獨裁者，但黎否他是在煽動他人憎恨習，並解釋習並非選舉選出，又控制全個國家，其話一錘定音。

黎又曾在節目稱，若這裏有政治犯，便不會再信有法治。他在庭上又自稱是政治犯，並因中共而失去自由。法官即指出，黎是因為被指干犯罪行而被捕，並非因其政治立場。

形容檢控是迫害

黎又承認曾在節目上提到他被捕的話會引起海外關注，黎稱因在海外多人認識，故能引起關注。對於被檢控，黎形容是迫害，他不會瘋狂得為入獄而犯法。黎亦有透露至今已被拘留4年，他的聽覺等亦轉差。

認為中國政府怕香港的價值觀會影響內地人

黎又認為中國政府為言論自由等價值觀而打壓香港人，因內地人並不享這些自由，他們怕這些價值會影響內地的人。法官有問他，若內地政府不想有這樣的自由，怎會寫在《基本法》內，黎回應：「問他們吧，不要問我。」

其直播節目與公司高層無關

法官最後有就黎在與員工的通訊中，曾著同事要加強踢爆，及多報有關中國的深化報道，以及「建制舔共的無恥」等等，認為黎是在發編採指示。黎否認說法，並稱他只是在提出報道方法。黎最後補充，他主持的直播節目與《蘋果日報》及公司的高層都無關，《蘋果》停刊的決定，他亦沒有參與。

4名被告：黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司，被控一項串謀發布煽動刊物罪和兩項串謀勾結外國勢力罪。案件由三名國安法指定法官杜麗冰、李運騰和李素蘭審理。

案件編號：HCCC 51/2022

黎智英自辯