黎智英自辯・三｜國際線篇　不敢要求彭斯做事　不相信袁弓夷

壹傳媒創辦人黎智英以及三間蘋果日報相關公司，被控「串謀勾結外國勢力」。黎智英在辯方律師引導下自辯，講到他同不少海外人士的關係，包括控方指他與外國政要有聯繫，例如時任美國副總統彭斯、國務卿蓬佩奧；英國方面的「香港監察」創辦人羅傑斯、對華政策跨國議會聯盟（IPAC）創辦人裴倫德；時任台灣的蔡英文總統等。

黎智英在自辯時亦提到現被港府通輯、「香港議會」的發起人袁弓夷，然而黎智英說他並不相信袁，更懷疑袁是內地商人郭文貴的人，又認為袁只是想利用他的人脈，黎並曾提醒《蘋果日報》的高層如張劍虹等，要對袁小心。



01國安法案件專頁

2020年5月，《蘋果日報》網上發布袁弓夷的影片。（蘋果動新聞）

不認同袁弓夷呼籲美商撤資說法

黎智英作供時透露，他是透過女商人袁彌明認識其父袁弓夷，並曾與袁弓夷一同用膳。

資料顯示，袁弓夷於2020年5月28日，在訊息表示想製作一段影片，促請時任美國總統特朗普及時任美國國務卿蓬佩奧駐軍保護香港。

袁弓夷拍了一片在《蘋果》的網片播放，說「一齊打贏呢場仗」、響應「一人一信救香港」。袁弓夷又以英文說：美國正受中共造成的疫情折磨，香港已變成最大型的洗黑錢中心，呼籲美國投資者撤資香港。袁袁弓夷又說：「我們都知道香港末日已近。」

指袁片中部份說法並無證據

黎智英稱他沒看過這影片，在庭上才第一次看，亦不同意袁弓夷的說法。黎指袁在片中呼籲美國投資者撤資，但他認為香港的價值在於國際金融中心，美國公司留港，對香港維持金融中心地位非常重要。至於袁弓夷在片中提到有年輕人被強姦、謀殺等，黎稱沒有證據證明反修例運動時曾發生這些事。

覺袁想得其人脈

辯方指，根據黎智英的訊息，黎智英與袁弓夷在同年6月3日亦曾互通訊息，袁稱會去華盛頓，兩人當晚一同食飯。黎稱他不知道為何袁到了華盛頓，亦不記得晚飯內容，但黎覺得袁總想與他聯絡，認為袁想取得他的人脈，所以他對袁不放心，亦想迴避他。

受內地通緝的郭文貴，2015年流亡到美國，被美國司法部逮捕和起訴。（資料圖片 / 路透社 / 視覺中國）

訊息曾提疑袁與郭文貴有關

黎智英又向壹傳媒行政總裁張劍虹發訊息稱：「他（袁）想與我合作反共⋯⋯他有 agenda，請大家小心」，又形容袁是「郭文貴的人」。黎補充郭是一個潛逃到紐約的有錢中國人，他印象中郭是騙子。

同年6月10日，黎智英向袁弓夷傳送文章：「年輕學者梁啟智評袁弓夷」，文內提到袁弓夷的資訊虛假。黎稱他原本希望透過他人對袁的批評，從而拒絕袁，但袁繼續向他發訊息，黎認為袁不敏感，不明白他的意思。

拒助袁弓夷聯絡黎智英

同年6月11日，袁弓夷向黎智英發錄音，他想透過黎與天主教香港教區榮休主教陳日君聯絡，想陳幫忙一同去信美國支持制裁港澳辦主任夏寶龍，袁弓夷並說：「我需要一個support，就係陳日君啊⋯⋯寫畀Pompeo（蓬佩奧）都得架啦，應該馬上制裁。」

黎智英則錄音回覆說：「陳日君唔會做㗎，因為佢唔熟你，佢都會好謹慎嘅，但係我即管問吓佢啦，我唔相信佢會做。」

黎智英稱他最終沒有問陳日君，因他不相信袁弓夷，亦不想與袁聯繫。

其他主要國際線

黎智英又提及他與其他各國政要的關係，對於控方指他涉及的4條國際線，包括：英國、美國、台灣及日本，黎亦各有解說。

黎智英曾與裴倫德（Luke de Pulford）、阿爾頓勳爵（Lord David Alton）、陳日君見面。（資料圖片）

英國線

黎智英稱他透過朋友介紹，認識「香港監察」的創辦人羅傑斯（Benedict Rogers），並承認曾捐2萬英鎊予羅傑斯的組織，因為該組織支持香港。他又透過羅(傑斯)認識上議院議員阿爾頓勳爵（Lord David Alton），阿爾頓勳爵2019年來港觀察選舉時，兩人亦有在酒店見面。

曾見IPAC創辦人裴倫德 稱上庭後才知此組織

而李宇軒提及的裴倫德（Luke de Pulford），則是阿爾頓勳爵助手，亦是英國保守黨人權委員會委員。他指裴想黎智英刊登其文章，他有把裴倫德的聯絡交給《蘋果日報》的副社長陳沛敏。

黎智英又稱在李宇軒出庭作供時，才首次聽聞與裴倫德有關的IPAC存在。

2020年11月13日，黎智英與前港督彭定康在節目中對談。

《國安法》生效後邀彭定康做節目嘉賓

黎智英又承認回歸前認識前港督彭定康，但彭當時是港督，他不敢說二人是朋友，他回歸後也有見過彭定康，但都是透過羅傑斯和陳方安生聯絡。

黎智英同意在《國安法》後曾邀請彭定康作節目嘉賓。

美國線

2020年，黎智英與時任美國副總統彭斯（Mike Pence）會面。（彭斯twitter圖片）

「不敢要求美國副總統做任何事」

就美國線方面，黎智英稱他並不認識特朗普，也沒有與他聯絡。他曾在2019年7月見過時任美國副總統彭斯，並稱是由其助手Mark Simon安排，但不知誰人安排，黎智英稱他與彭會面時，只叫他為香港發聲及支持香港，但從未有提及實際行動，並說：「不敢要求美國副總統做任何事。」

單獨見蓬佩奧 《蘋果》節目中有提及制裁

黎智英亦承認曾見時任國務卿蓬佩奧，並稱當時是單獨見面，連其助手Mark Simon都要在門外等。

黎智英初時稱他同樣叫蓬佩奧為港人發聲，及支持香港，並無提及制裁的事。但其律師指《蘋果》報道黎智英在何俊仁的節目中，曾提及制裁，黎智英便說「報道說有便有吧」，亦不爭議報道的內容。

黎智英又稱他認識蓬當時的顧問Mary Kissel，指她曾在香港工作，當時已識她，是相識超過10年的朋友。

黎智英曾與李柱銘，一同會見時任美國眾議院議長佩洛西。（資料圖片）

稱見佩洛西時無發言

至於同年10月他與李柱銘及美國眾議院時任議長佩洛西（Nancy Pelosi）見面，黎稱他與佩洛西並不認識，只是李認識她，該次會面只是李與佩洛西傾談，他沒有發言。

至於時任美國國安顧問波頓（John Bolton），黎智英稱波頓訪台時曾與他見面，而美國時任國務院資深顧惠頓（Christian Whiton），黎智英稱2019年已認識，惠頓在白宮工作很久，Mark Simon有請惠頓帶黎智英見國會議員和參議員。

黎智英承認與美國駐港澳前領事郭明瀚（James Cunningham）是相識多年的好朋友。

另外，黎智英認曾在港或美見過數名美國參議員，包括Rick Scott、Ted Cruz及Josh Hawley。黎智英又稱他從沒有捐款予美國的政治人物，只曾捐款予宗教團體和智庫。

2024年1月10日，時任總統蔡英文為大選拉票。（資料圖片 / 梁鵬威攝）

台灣線

黎智英稱他在台灣成立《蘋果日報》時，已認識蔡英文，至蔡當選總統後，他會透過蔡的「左右手」江春男安排與蔡見面，但都只是公關形式。

他亦提到江曾是台灣《壹週刊》的專欄作家。江曾向他透露，蔡英文想了解時任美國總統特朗普對台的想法，黎智英便引薦美國前國防部副部長Paul Wolfowitz和退役上將Jack Keane給江。

黎智英解釋，台灣是華人地區唯一有民主的地方，因此想幫台灣。江亦介紹過民進黨的重要成員如陳菊給他認識。

李宇軒提及他曾到日本與當地議員見面的情況。（日本國會議員井上哲士twitter圖片)

日本線及其他

黎智英稱他並不認識時任日本國會議員菅野志櫻里，亦不曾叫「重光團隊」的李宇軒去會見日本議員。他亦不認識被指是本案共謀者的金融家布勞德（Bill Browder），指出沒有要求這些國際線的人士對中港採取行動。

2019年10月12日哥倫比亞廣播公司（CBS）《六十分鐘時事雜誌》（60 Minutes），播出黎智英的訪問。（CBS）

反駁文匯報的文章

2019年10月12日哥倫比亞廣播公司（CBS）《六十分鐘時事雜誌》（60 Minutes），播出黎智英的訪問。黎智英在訪問中說「我們在打的是新冷戰第一場仗」，承認冷戰指美國與中國，又認為香港的價值與西方一致，「以前英國沒有給我們民主，但給予我們法治、自由市場、私有財產權、新聞自由。」CBS記者問「這些在中國內地都沒有？」黎智英答「是的，都沒有。」

2019年10月15日《文匯報》文章《肥黎默認「為美打仗」 政界批賣港禍國》。

10月15日《文匯報》的文章指《肥黎默認「為美打仗」 政界批賣港禍國》，文章指「黎智英接受美國哥倫比亞廣播公司（CBS）的《六十分鐘時事雜誌》訪問時稱，港人在港英時期培養出『與西方一樣的價值觀』，如法治、自由市場、財產權等，是中國『沒有的』，揚言中國是想奪走港人的『自由』，形容這是『中美新冷戰』的第一場仗，變相承認香港的反政府事件是『為美國打仗』，『我們要抗爭，否則只會一無所有。』他並聲言，自己會『負起抗爭的責任』，並對年輕人站出來『抗爭」覺得『感動』。」

黎智英回應文中指「變相承認香港的反政府事件是『為美國打仗』」的說法並不正確，他說事件和美國無關，非為美國打仗，香港人是為自己抗爭。黎又不同意文中指他「為其美國主子說話」，他發言是要證明香港和美國的價值觀一致，否認視美國為主子。

2019年7月9日，黎智英出席美國「保衛民主基金會」（FDD）的論壇，黎智英說剛與彭斯、蓬佩奧會面，「我想他們都同意，香港正在打一場與你們價值觀相同的仗，這意味我們在你的敵對陣營中為你打仗，我們需要你們的支持。」

法官李運騰特別指出黎智英曾經說「我們在你的敵對陣營中為你打仗」（We're fighting your war in your enemy camp）。黎智英這只是比喻，指香港人爭取的，正是和西方共同持有的價值觀。

Jack Hazlewood曾任《蘋果日報》專欄作家。（Jack Hazlewood twitter）

不知外籍專欄作家曾為李宇軒收眾籌錢

對於控方指，《蘋果日報》專欄作家Jack Hazlewood曾借出其英國銀行戶口，以收取捐款給「英國眾籌登報計劃」的約30萬英鎊（約310萬港元）眾籌款項，再轉帳給李宇軒。黎稱他不認識Jack Hazlewood，也不知道他為李宇軒收取眾籌款項。

證據顯示，Jack Hazlewood曾在2020年5月31日與黎透過WhatsApp對話，Jack Hazlewood自我介紹，並向黎傳送一份文件，提及向英籍香港警員陶輝等提出私人檢控，黎回覆他先睡覺，表示他翌日會轉發編輯。法官李素蘭問， 若編輯同意刊登Jack Hazlewood的文章，黎會否同意？黎回應他同意。

案件編號：HCCC 51/2022



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