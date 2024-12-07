黎智英自辯・二｜重光團隊篇　反駁陳梓華統領勇武、捧攬炒巴指控

壹傳媒創辦人黎智英被控勾結外國勢力案，黎自辯時除否認用《蘋果日報》煽動暴力及他人憎恨政府，亦有就他被指與組織「重光團隊」（Fight for Freedom Stand with Hong Kong）有連繫的說法作辯解。團隊成員包括被指是中間人的法律助理陳梓華、「12港人」之一李宇軒，他們二人都是「從犯證人」，成員還有流亡英國的「攬炒巴」劉祖廸和一些海外人士。

黎智英逐一反駁重犯證人陳梓華的供詞，稱他在庭上才聽聞「重光團隊」這組織，又說他只是墊支過156萬元給作登報費用，他之後亦有收回款項。黎智英說不知陳等人所做的國際遊說，更沒有說過如要統領勇武派，及捧劉祖廸為政治明星等，直指這些說法荒唐得可笑。



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2019年「重光團隊」多次全球登報。

兩名從犯證人李宇軒及陳梓華均曾為控方作供，他們均稱是「重光團隊」（簡稱「SWHK」）的成員。他們指該組織是為爭取香港自由民主，成員除了他們二人，還有在英國的「攬炒巴」劉祖廸以及一些海外人士。

李宇軒稱他曾計劃在2019年中「G20峰會」期間，在世界各地報章登報，後來該組織漸發展成做國際遊說工作。

2019年11月25日，即區議會選舉翌日，李宇軒（左一）與來港觀察選舉的多國議員舉行記者會，英國上議院議員奧爾頓勳爵（Lord David Alton）（左三）亦有出席。（資料圖片 / 袁澍攝）

李為登報眾籌時，因款項未到位，需找人墊支，後來陳梓華聯絡到李柱銘，再找上黎智英，陳稱他因而與黎智等人食過飯，黎亦因而與這組織連上關係。

陳梓華稱，自該次飯局後，他與黎或其助手Mark Simon建立了聯繫，他並曾與黎會面數次，指黎期間提及過不少主張，包括想統領勇武派，及介紹他認識多國政要等，並叫他與外國人建立關係。

曾墊支廣告費但無在意收款人是誰

黎自辯時花了數天時間反駁陳梓華的說法，黎稱他與「重光團隊」並無關係，又稱在庭上才聽到「重光團隊」這名稱，雖然他部份Twitter帖文曾加上「#standwithHongKong」的標記，但黎稱該帳戶並非由他管理。

他說是其助手Mark Simon把156萬元借出作廣告墊支費，他無關心亦不在意收款人是誰，黎稱他不知是什麼組織也不在意，他與收款方沒有聯繫，後來Mark Simon告知他對方已還款。

2016年3月29日，立法會環境事務委員會會議，陳梓華以大埔林村居民土沉香關注組成員身份發言。（立法會影片）

否認與陳相熟

黎又否認與陳梓華相熟，對於陳供稱與黎於2019年7月首次見面，黎否認有這事，並指李柱銘在同年9月於訊息提及「Wayland」（陳梓華英文名），黎還問這人是誰，後來Mark Simon提他是領導全球登報的年輕人，他才記起。故黎稱他與陳首次見面，應是同年10月，並指那次李柱銘亦在場。

黎又提到警方問他是否認識陳梓華時，他稱不認識，因為他從不知陳的中文名，亦否認曾叫助手Mark Simon每天與陳聯絡，亦無給陳金錢，只曾給他14.4萬元做報紙展覽。

覺陳屬保守派 想陳勸勇武以和平方法抗爭

黎承認之後曾與陳梓華見面過數次，有數次是在黎的坐駕上，亦有到他家中。

黎稱他曾與陳談及「馬鞍山燒人」的事，黎向陳稱他感到害怕，陳回應有同感。黎稱看到其回覆，覺得陳屬保守派。後來他約陳到其住所，黎稱他有對陳說想平息暴力，認為應以「和理非」為主要抗爭手段等話，他希望透過陳告知勇武派，應以和平方法抗爭。

否認曾稱想統領勇武派

對於陳指黎有意統領勇武派，黎否認有這樣說過，更指這話愚蠢得可笑，笑言當時要勇武派克制都不易，勇武又怎會接納他做其領袖。黎又說，陳敘述他說這話的場合，他的朋友如何俊仁、林卓廷亦在場，他怎會在朋友面前說這樣瘋狂的話。

黎又否認曾說：「年青人做唔到嘅嘢，我可以用傳媒嘅力量做到。」並稱：「我若是瘋狂才會說這樣的話。」又笑言他是誰可說這樣的話。黎又否認提過外國制裁、封鎖中港及敵對行動等，強調主要都是談暴力情況。

黎智英承認與陳聯絡時提過覺勇武在理大事件是失敗的，因為他們有四成人在該次事件中被捕。雖然陳在訊息中叫黎留意屠龍、中移動及閃燈等小隊，但黎稱他只聽過屠龍，其他未聽過。黎重申與陳見面，是想了解陳對組織領袖團隊的看法。

2023年7月5日，「攬炒巴」劉祖廸在英國倫敦接受訪問。（PA Images / 視覺中國）

指攬炒巴提出支爆

黎智英亦認曾在台灣與陳梓華見面，該次在台會面「攬炒巴」劉祖廸亦有在場。黎否認他在該次會面中提出「支爆」主張，反指是劉提出的，他還要問劉這是什麼意思，劉答他是「China implosion」（中國崩潰），黎稱因劉提及中國的經濟，他才提到中國花很多錢監控人民，但他們沒有討「支爆」。

黎又否認在該次台灣與陳及劉會面後，再加入二人與李宇軒的視像會議，及一同討論國際線的情況，黎稱他並沒有加入他們的三人會議。

制裁可推翻中共是比荒謬更荒謬的事

黎稱他或有向陳稱想結合街頭和議會，但不會提「國際線」，因為那已非其考慮之列，對於陳指他曾言制裁便可推翻中共，黎形容是「比荒謬更荒謬的事」，黎重申他僅希望減少暴力，並以和平示威獲國際社會支持，他相信這樣香港便會安全。

對於陳指他曾說要：「推爆個政府。」黎稱這不是他說的話，又指陳有其想法，並把其話塞入黎的口中。黎又否認曾稱會支持「本土派」，因為他反對港獨，不會支持本土派，亦不認識本土派的人。

指陳虛構他涉及國際線的事

對於陳指黎曾介紹他的人脈，如英國上議院議員奧爾頓勳爵（Lord David Alton）等人給陳認識，又向他提及陳方安生與美國時任眾議院議長佩洛西，是長久以來建立的關係等。

黎稱他知陳會到英國，便叫他去認識奧爾頓等關注香港的人，認為這會對陳有利，但黎稱不知陳方安生與佩洛西是老朋友。黎重申陳沒有向他匯報國際線的事，指那些全屬陳虛構，陳亦無提及過要到海外成立流亡政府等。

樂於助人送空殼公司予陳只屬小事

至於他為何會送了一間空殼公司給陳，黎稱因他的性格樂於助人，認為陳無法開銀行戶口，助手Mark Simon好心提供協助。黎又稱他有叫過陳代他向勇武傳話，故想幫助陳，又稱這只是小事一樁，連戶口內的八萬元，陳亦有還給他。

否認要捧「攬炒巴」成政治明星

黎又談及對「攬炒巴」劉祖廸的關係，他稱當時在傳媒聽聞「攬炒巴」，並知他有很多支持者，但不知他在反修例運動角色，甚至不知其真名。黎稱他曾問「攬」的其真名為何，但對方沒有回答。他指劉在自我介紹時，自稱與做梁振英做同一樣的工作，即當測量師。

黎又否認有叫劉帶領其攬炒團隊接棒，形容他不會瘋狂得說出這些話來，更沒有提過要捧劉做「政治明星」，又指說這話不是無知，便是自大，直指是陳編造出來。

黎智英說，人性是難以理解的，想改造一個人的本性來成為領袖，是很荒謬；再者，當你讓他成為領袖，你也要讓環境適應他，若認為你可培養某人成為領袖，若不是無知，就是傲慢，這是不可能的。

他又否認曾叫劉參選立法會，並指劉當時在英國生活，覺得劉並非有效的領袖，因他人在英國，手足卻在前線。

不知李宇軒是誰

至於李宇軒，黎稱他在李於內地水域被捕，並成為「十二港人」時，才知道「李宇軒」是何許人。他沒有聽過李作供時提及，叫「IPAC」（對華政策跨國聯盟）的組織。他對李曾辦眾籌不知情，亦無叫李做見日本等地的議員，或作國際遊說工作。

否認是初選幕後策劃者

對於陳梓華作供提指他是泛民初選的幕後策劃者，黎否認說法，黎稱他對這事並不關心，反指他認為陳有份辦初選，指陳曾向他發訊息提及不滿的名單，當中有提及黃之鋒、岑敖暉、朱凱廸及何桂藍等人。黎又稱陳所提名單當中，他只認識黃之鋒，但也非相熟，其他如岑敖暉，見面會打招呼，朱及何他更是不認識。

法官指《蘋果日報》當時有辦論壇等，質疑黎是否真的並無參與。黎稱他知有初選這事，但不關注。但他認為初選是成功的，因為有很多人投票。

2019年12月23日，張崑陽出席星火集會。（資料圖片 / 張浩維攝）

對張崑陽評價高

除了重光團隊等人外，黎亦提及他有接觸過已流亡的張崑陽，並認對張寫的文章寫得好，對他的評價很高，亦知張的朋友是勇武派。

黎一再重申，他的立場是認為爭取要以和平方式進行，認為要站在道德高地，才會獲得支持，他並無統領勇武之意，只是想透過陳梓華傳話，希望他們克制，減少暴力，並選出領袖。

案件編號：HCCC 51/2022



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