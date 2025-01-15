中大新校長盧煜明稱　大學資源不會傾斜科研　探討設研究生書院

撰文：吳綽詩
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盧煜明上周三（8日）上任中大校長，他接受中大刊物《走進中大》訪問時，回應有關因其背景或將資源傾斜向科研與創新的憂慮，表示一直堅守公平、公正的信念，擔任中大副院長（研究）期間，也從未將資源傾斜向自己的病理學領域，在新崗位上亦不會改變，重申中大作為一所人文與科學兼備的綜合大學，兩者發展同樣重要。

盧煜明指，將很快成立幾個工作小組，全面檢視中大未來在不同領域的發展，包括教育、校友關係、科研與創新、中大醫院的可持續發展以及加強書院制度。他透露，會探討在目前本科生書院制的基礎上，再發展研究生書院的可能性。

中大校董會舉行特別會議，一致通過盧煜明（左）為下任中大校長，任期為5年，於2025年1月8日接任段崇智。（資料圖片/黃浩謙攝）

盧煜明上周三（8日）上任中大校長。他接受中大訪問時，被問到外界因其醫生科學家的背景，或擔心他將中大的資源傾斜向科研與創新，盧回應道，在擔任中大副院長（研究）的18年間，從未因為自己是病理學學者，而將資源向有關領域傾斜。

他表示，公平、公正一直是他堅守的信念，在新崗位上亦不會改變，並重申中大作為一所人文與科學兼備的綜合大學，會投放資源，均衡發展科學與人文學科，兩者同樣重要。

設多個小組檢視中大各領域發展　探討發展研究生書院

中大2021至2025年的五年策略計劃即將結束，對於下一個五年策略計劃，他表示很快會成立幾個工作小組，全面檢視中大未來在不同領域的發展，包括教育、校友關係、科研與創新、中大醫院的可持續發展以及加強書院制度等。

他續道，自己在牛津大學和劍橋大學參與研究生書院的經驗，令他深深體會為碩士生和博士生設立專屬書院的重要性，認為能為他們提供更全面的中大教育，會探討在目前本科生書院制的基礎上，再發展研究生書院的可能性。

去年，盧煜明受薦出任中大下任校長後，與中大學生、教職員及校友各有三場交流會。(資料圖片/黃浩謙攝)

盧煜明：大學必須回應人工智能的發展趨勢

盧煜明強調，現時科技大環境下，大學必須思考如何有效回應人工智能的發展趨勢，並慎重處理相關道德倫理、知識產權、專業責任問題。他以自己目前的DNA研究為例，都需要運用人工智能，此外，亦能協助醫療程序如X光檢查等。

他補充，擔任中大專利委員會主席期間，了解到大學不同科研成果轉化落地的過程，期望作為校長，進一步檢視當中面臨的瓶頸，尋求改善方法，促進中大知識轉化，為社會帶來實質影響。

全球「搶人才」　必須更主動協助卓越者發展事業

盧煜明形容，在全球「搶人才」背景下，必須變得更主動，特別是主動協助能力卓越、對策略發展至關重要的人才發展事業。他重申，應推動中大邁向更國際化之路，積極吸引全球更多優秀學生和學者來到中大，進一步提升大學的國際化程度。

寄望日後卸任　「大家記得我是個公平公正的校長」

盧表示，在任期間會優先投放時間處理校長的職務，減少科研工作的時間。他提及，過去20多年間已培育多位能夠獨當一面的同事，而且實驗室就在毗鄰中大的科學園，因此仍能繼續與科研團隊緊密合作。

被問到他日卸任後，希望大家如何記住他這一位校長，盧煜明說：「我希望大家記得我是個公平、公正的校長，在任內均衡發展各個學科及幫助不同的學生成長。」他續道，希望任內種下一些種子，並發芽、結果實，為世界帶來實質改變，又期盼數十年後當人們回望時，能夠提到幾項由中大創造而影響全球的成果，是由這些種子孕育出的。

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盧煜明教授