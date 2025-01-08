盧煜明履新中大校長　《大學線》報道引不同意見也是學習範疇之一

中文大學學生媒體《大學線》最近發布關愛隊報道，被官員批「以偏概全」。中文大學新任校長盧煜明今日（8日）履新，他回應《大學線》報道時指《大學線》向學生提供採訪及實習的機會，而汲取社會不同意見也是學生學習範疇之一。



中文大學校長盧煜明於2025年1月8日履新。（中大圖片）

《大學線》關愛隊報道被梁宏正批評為「以偏概全」

早前中文大學學生媒體《大學線》發布專題報道，披露關愛隊懷疑有非成員穿上制服「打卡」充場面，且民政處拒絕公開關愛隊工作報告，葵涌區議員兼上大窩口關愛隊隊長陳安妮，以及民政專員等拒絕訪問。署理民政及青年事務局局長梁宏正批評為「以偏概全」。

中文大學新任校長盧煜明今日（8日）履新。（資料圖片／黃浩謙攝）

盧煜明︰汲取意見也是學生的學習範疇之一

中文大學校長盧煜明接任段崇智於今日履新，任期為5年。他於8時40分抵達中大校園並回應傳媒指，《大學線》向學生提供採訪及實習的機會，雖然報道發表後引來社會不同意見，但汲取意見也是學生的學習範疇之一。

被問到重建中大學生會，盧煜明表示，一直與學生溝通，將根據現行法例完成學生會的重組，目前已有相關同事跟進。他並指，管理團隊與校董會繼續密切溝通，共同提升大學的國際水平。